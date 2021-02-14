«Ехал с волнением, было страшно». Комбайнёр с 20-летним стажем рассказал об участии в ВНС

Новости Беларуси. Кто же они, делегаты VI Всебелорусского народного собрания? Все разные, представители всех сфер деятельности, настоящий срез общества, кто точно знает насущные проблемы своей отрасли. Как иногда говорят, это люди, которые ходят по земле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Вот смотрите, пшеница какая хорошая, красивая. Приятно даже убирать ее.





Это кадры прошедшего лета. Август, жара, пшеничное поле, жатва. Скромный потомственный комбайнер Андрей Росеник из Производственного кооператива имени Кремко тогда стал настоящей звездой уборочной кампании, о нем писали все журналисты: еще бы, он смог установить абсолютный рекорд по намолоту в Гродненской области.

Впервые за всю историю западного региона комбайнер намолотил больше пяти тысяч тонн зерна и сделал это первым в стране. Помогла небывалая урожайность зерновых и, конечно, привитые с детства трудолюбие и любовь к земле. Коллектив хозяйства посчитал, что именно такой человек-труженик должен представлять интересы хлеборобов на ВНС. Так его провожали в Минск.





Сергей Кремко, председатель правления Производственного кооператива имени В. И. Кремко:

20 лет работает в нашем хозяйстве на всех механизмах, агрегатах. Работу показывает, как и в 2020 году показал. Один из высочайших результатов в нашей стране по уборке зерновых. И эта кандидатура не случайна.

Светлана Буш, председатель первичной профсоюзной организации Производственного кооператива имени В. И. Кремко:

Добропорядочность, оказание помощи, достойный семьянин – человек, с которого можно брать пример, гордиться. Будем за него переживать, следить за ним.



А вот и он – уже во Дворце Республики. Нам удалось пообщаться с комбайнером буквально за несколько минут до начала ВНС.





Андрей Росеник, комбайнер Производственного кооператива имени В. И. Кремко, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Я представитель Гродненского района, сельскохозяйственное предприятие ПК имени Кремко. На собрание выбран от района, области, впервые в нем участвую. Конечно, ехал с волнением. Страшно было, честно скажу. Много людей, много выступлений. У нас сельское хозяйство работает с новыми технологиями, новой техникой, старается войти в новшества, в экономику, чтобы было экономнее для хозяйства и республики.

Кстати, знакомство белорусов с делегатами шло на протяжении примерно двух месяцев. В этом помогали телеканалы – от национальных до местных. Например, в эфире телерадиокомпании «Гродно» журналисты ежедневно рассказывали об участниках собрания из всех районов области – была создана специальная рубрика. Приглашали делегатов и на ток-шоу, где поднимали проблемные вопросы, которые стоит вынести на всебелорусское обсуждение.





Добрый вечер! Это программа «Окна города», и сегодня мы говорим о главном событии пятилетия.

Кстати, и сам директор телерадиокомпании «Гродно», журналист с большим стажем Николай Мельяченко – в числе делегатов. Признается, региональное телевидение узнает о проблемах людей в своей местности из первых уст.





Николай Мельяченко, директор телерадиокомпании «Гродно», делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Мы разговаривали с людьми, которые делились своим мнением о ситуации в Беларуси, о ситуации на их конкретных предприятиях и об их видении дальнейшего развития Беларуси. Люди за спокойствие, за стабильность, за то, чтобы была возможность делать свое дело. Не нужно искать какого-то царя, не нужно искать тех, кто должен за вас отвечать. Вы должны сами за себя отвечать, вы должны сами делать свое дело хорошо и строить свое будущее.