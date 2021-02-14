Президент Беларуси: арендное жилье всё-таки будет и привязывать работников к предприятиям

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание расставило приоритеты нашей жизни на ближайшие пять лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание расставило приоритеты нашей жизни на ближайшие пять лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы будем делать упор на арендное жилье, в том числе и для предприятий. Пусть предприятия больше строят своего жилья. Действуйте так и на местах. Арендное жилье, надо откровенно говорить, все-таки будет и привязывать работников к предприятиям. Нам это сейчас очень нужно. Вот эти летуны, прыгуны с одного места на другое, – это гибель для производства.
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