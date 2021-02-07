Почему в Беларуси планируют строить дома без крыльца и что такое электромногоэтажка? Рассказывает заместитель министра

Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» на СТВ заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Алексей Ананич. Условно, если раньше в нормативах был прописан вид кровли, то сейчас это требование по критериям этой кровли Дмитрий Боярович, корреспондент:

Первый вопрос касается строительных норм по пожарной безопасности здания – они утверждены недавно совсем в Беларуси. Кому-то может показаться, что это очень внутренний документ, но так или иначе он будет влиять на каждого из нас. Что изменится для строителей, что изменится для жильцов домов?

Алексей Ананич, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:

Нормы, которые приняты, проработаны с МЧС. Мы совместно их рассматривали, экспертиза давала свои замечания и предложения. Эти нормативы, по сути, уточняют нормы, которые действовали до настоящего времени, но их оптимизировали с точки зрения более современных подходов к нормированию в данном вопросе. Это возможность подходить более разнообразно к решению вопросов безопасности. Дмитрий Боярович:

То есть индивидуально? Алексей Ананич:

Да. Подходы более гибкие в данном случае. Задача максимальная, чтобы эти объекты были безопасными. И в нормах строительных мы прописали требования безопасности как первичное требование, уйдя от нормирования технических решений. Условно, если раньше в нормативах был прописан вид кровли, то сейчас это требование по критериям этой кровли.

В 2021 году мы планируем направить на строительство жилья более 10,5 тысячи многодетных семей Дмитрий Боярович:

Давайте поговорим о планируемых объемах введения жилья на 2021 год в Минске и вообще по республике. Алексей Ананич:

На 2021 год запланировано 4 миллиона квадратных метров жилья. Наибольшее количество запланировано на Минскую область. Довели по каждой области требуемые показатели, выделили объемы строительства жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий, для многодетных. В 2021 году мы планируем направить на строительство жилья более 10,5 тысячи многодетных семей. Из них 8,8 тысячи будет построено жилья для этих многодетных в текущем году. Динамика неплохая, и задача, которая перед нами стоит (о том, чтобы многодетных направлять на строительство жилья в течение одного года), постепенно реализуется. И мы эту проблематику пытаемся решить.

По Минску мы планируем на 2021 год 100 тысяч метров квадратных жилья Дмитрий Боярович:

Но в Минске будет становиться меньше жилья? Алексей Ананич:

По Минску мы планируем на 2021 год 100 тысяч метров квадратных жилья. Почему снижается? Потому что часть жилья планируется возводить в городах-спутниках. В частности, Смолевичи, Руденск – это основные площадки, на которых будет возводиться (жилье – прим. ред.) в том числе и для нуждающихся в улучшении жилищных условий города Минска.

Что такое электромногоэтажка? Дмитрий Боярович:

Электромногоэтажка скоро появится в Минске – первая, если не ошибаюсь. Что это вообще такое? Каков экономический эффект от этого? Алексей Ананич:

Вы знаете, уже у нас введены не только в Минске, введены такие объекты и за пределами Минска. Уже несколько лет такие объекты возводятся. Если брать объемы прежнего строительства, то у нас в прошлом году введено около 80 тысяч квадратных метров жилья такого – с электроотоплением и подогревом. Это альтернатива традиционному подходу, и время покажет, насколько она эффективна. Мы рассматривали разные варианты. Конечно, вариант строительства традиционных сетей, когда из источников традиционного теплоснабжения вариант снабжения электрического, конечно, рассматривается в первую очередь. Например, 98 % жилья, которое сейчас возводится, является энергоэффективным. 98 % и более. За этим будущее. Мы полагаем, что со временем эти технологии будут применяться более широко. Потому что ресурсы у нас дорожают, мы понимаем, что такие подходы позволят более эффективно использовать ресурсы, которые имеются у страны.