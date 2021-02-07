Почему в Беларуси планируют строить дома без крыльца и что такое электромногоэтажка? Рассказывает заместитель министра
Новости Беларуси. В гостях программы «Неделя» на СТВ заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Алексей Ананич.
Условно, если раньше в нормативах был прописан вид кровли, то сейчас это требование по критериям этой кровли
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Первый вопрос касается строительных норм по пожарной безопасности здания – они утверждены недавно совсем в Беларуси. Кому-то может показаться, что это очень внутренний документ, но так или иначе он будет влиять на каждого из нас. Что изменится для строителей, что изменится для жильцов домов?
Алексей Ананич, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:
Нормы, которые приняты, проработаны с МЧС. Мы совместно их рассматривали, экспертиза давала свои замечания и предложения. Эти нормативы, по сути, уточняют нормы, которые действовали до настоящего времени, но их оптимизировали с точки зрения более современных подходов к нормированию в данном вопросе. Это возможность подходить более разнообразно к решению вопросов безопасности.
Дмитрий Боярович:
То есть индивидуально?
Алексей Ананич:
Да. Подходы более гибкие в данном случае. Задача максимальная, чтобы эти объекты были безопасными. И в нормах строительных мы прописали требования безопасности как первичное требование, уйдя от нормирования технических решений. Условно, если раньше в нормативах был прописан вид кровли, то сейчас это требование по критериям этой кровли.
В 2021 году мы планируем направить на строительство жилья более 10,5 тысячи многодетных семей
Дмитрий Боярович:
Давайте поговорим о планируемых объемах введения жилья на 2021 год в Минске и вообще по республике.
Алексей Ананич:
На 2021 год запланировано 4 миллиона квадратных метров жилья. Наибольшее количество запланировано на Минскую область. Довели по каждой области требуемые показатели, выделили объемы строительства жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий, для многодетных. В 2021 году мы планируем направить на строительство жилья более 10,5 тысячи многодетных семей. Из них 8,8 тысячи будет построено жилья для этих многодетных в текущем году. Динамика неплохая, и задача, которая перед нами стоит (о том, чтобы многодетных направлять на строительство жилья в течение одного года), постепенно реализуется. И мы эту проблематику пытаемся решить.
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«Подано около 1500 заявлений на строительство квартир». Как планируют застраивать города-спутники в 2021 году?
Десять тысяч квартир и социальные объекты. Как будут застраивать столицу в 2021 году?
Дмитрий Боярович:
Скажите про динамику. Вот эти 4 миллиона квадратных метров – это больше или меньше, чем в прошлом году по республике?
Алексей Ананич:
Мы ввели такое же количество жилья в прошлом году, по сути, мы планируем сохранить такие темпы. Постепенно будем наращивать, до 2025 года объемы строительства жилья будут увеличиваться. Но это будет постепенно, исходя из потребностей.
По Минску мы планируем на 2021 год 100 тысяч метров квадратных жилья
Дмитрий Боярович:
Но в Минске будет становиться меньше жилья?
Алексей Ананич:
По Минску мы планируем на 2021 год 100 тысяч метров квадратных жилья. Почему снижается? Потому что часть жилья планируется возводить в городах-спутниках. В частности, Смолевичи, Руденск – это основные площадки, на которых будет возводиться (жилье – прим. ред.) в том числе и для нуждающихся в улучшении жилищных условий города Минска.
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Для минчан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Сколько домов построят в Смолевичах в 2021 году?
Девять многоквартирных жилых домов планируют построить в Заводском районе в 2021 году
Дмитрий Боярович:
Ну а есть спрос?
Алексей Ананич:
Вы знаете, мы в прошлом году возвели дом в Смолевичах. Там был подход экспериментальный применен, когда нуждающихся приглашали на строительство не по очереди, а вне очередности. И на самом деле это показало позитивный эффект, спрос был на такое жилье. В принципе, все эти города-спутники чем хороши? Тем, что находятся недалеко от Минска, рабочие места там созданы: и в Руденске довольно большие площадки производственные, и в Смолевичах. Поэтому спрос есть.
Что такое электромногоэтажка?
Дмитрий Боярович:
Электромногоэтажка скоро появится в Минске – первая, если не ошибаюсь. Что это вообще такое? Каков экономический эффект от этого?
Алексей Ананич:
Вы знаете, уже у нас введены не только в Минске, введены такие объекты и за пределами Минска. Уже несколько лет такие объекты возводятся. Если брать объемы прежнего строительства, то у нас в прошлом году введено около 80 тысяч квадратных метров жилья такого – с электроотоплением и подогревом. Это альтернатива традиционному подходу, и время покажет, насколько она эффективна.
Мы рассматривали разные варианты. Конечно, вариант строительства традиционных сетей, когда из источников традиционного теплоснабжения вариант снабжения электрического, конечно, рассматривается в первую очередь. Например, 98 % жилья, которое сейчас возводится, является энергоэффективным. 98 % и более. За этим будущее. Мы полагаем, что со временем эти технологии будут применяться более широко. Потому что ресурсы у нас дорожают, мы понимаем, что такие подходы позволят более эффективно использовать ресурсы, которые имеются у страны.
Какой норматив прописали для создания безбарьерной среды?
Дмитрий Боярович:
А что насчет доступности для передвижения в новых домах людей с ограниченными возможностями? Что на этот счет делается?
Алексей Ананич:
Все дома, которые возводятся в Беларуси, уже соответствуют требованиям безбарьерной среды. Многоэтажные дома. Сейчас мы прописали в нормативах требование об устройстве входа в жилые здания с уровнем планировочной отметки земли, то есть, грубо говоря, без крыльца возможность будет попадать в жилые здания. Такие объекты уже реализуются. Вообще, мы планируем такие действия прописать еще и в общественных зданиях, потому что безбарьерная среда должна создаваться на всех объектах, не только на жилых зданиях. Сейчас это обеспечивается пандусами и подъемниками. Но, как показала практика, проще вопрос решить тем, что просто не делать крылец огромных и не делать подъемников.