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Пенсионеры о ВНС: это собрание определяет нашу жизнь, жизнь наших детей и внуков, друзей

12 февраля 2021 16:53
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Новости Беларуси. К каждому посылу из большого зала Дворца Республики было приковано внимание тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неудивительно, ведь тезисы, которые были озвучены на Всебелорусском народном собрании, задают направления развития как страны в целом, так и отдельно взятых отраслей, и напрямую касаются каждого жителя Беларуси.

Пенсионеры о ВНС: это собрание определяет нашу жизнь, жизнь наших детей и внуков, друзей-1

К обсуждению озвученных на форуме предложений присоединились и пенсионеры – сегодня в стране их проживает более 2,5 миллиона. Увеличение пенсий, медицинское сопровождение и поступательный переход к накопительной пенсионной системе – качеству жизни пожилых людей на народном форуме уделили немало времени.

Перерасчёт пенсий и программы долголетия. Какой будет госполитика в отношении пожилых белорусов?

Студенты Брестского института третьего возраста – а здесь обучаются семь сотен пенсионеров – уверены: национальная программа «Активное долголетие» – это про них.

Пенсионеры о ВНС: это собрание определяет нашу жизнь, жизнь наших детей и внуков, друзей-4

Борис Брук, пенсионер:
Это собрание определяет нашу жизнь, жизнь наших детей и внуков, друзей. Это очень важно. В частности, всех нас как пенсионеров интересует дальнейшее развитие пенсионной системы. Второй вопрос: какие меры будет принимать государство для того, чтобы республика, страна наша была такой же мирной и спокойной, какой она была до августа прошлого года.

Пенсионеры о ВНС: это собрание определяет нашу жизнь, жизнь наших детей и внуков, друзей-7

Нина Гудинская, волонтер Института третьего возраста:
Президент обещал, что будут пенсии побольше слава богу. Это очень хорошо. Ну и, конечно, развивать физическую культуру.

Пенсионеры о ВНС: это собрание определяет нашу жизнь, жизнь наших детей и внуков, друзей-10

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Борис Брук # Нина Гудинская # Фотофакт

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