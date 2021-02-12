Пенсионеры о ВНС: это собрание определяет нашу жизнь, жизнь наших детей и внуков, друзей
Новости Беларуси. К каждому посылу из большого зала Дворца Республики было приковано внимание тысяч белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неудивительно, ведь тезисы, которые были озвучены на Всебелорусском народном собрании, задают направления развития как страны в целом, так и отдельно взятых отраслей, и напрямую касаются каждого жителя Беларуси.
К обсуждению озвученных на форуме предложений присоединились и пенсионеры – сегодня в стране их проживает более 2,5 миллиона. Увеличение пенсий, медицинское сопровождение и поступательный переход к накопительной пенсионной системе – качеству жизни пожилых людей на народном форуме уделили немало времени.
Перерасчёт пенсий и программы долголетия. Какой будет госполитика в отношении пожилых белорусов?
Студенты Брестского института третьего возраста – а здесь обучаются семь сотен пенсионеров – уверены: национальная программа «Активное долголетие» – это про них.
Борис Брук, пенсионер:
Это собрание определяет нашу жизнь, жизнь наших детей и внуков, друзей. Это очень важно. В частности, всех нас как пенсионеров интересует дальнейшее развитие пенсионной системы. Второй вопрос: какие меры будет принимать государство для того, чтобы республика, страна наша была такой же мирной и спокойной, какой она была до августа прошлого года.
Нина Гудинская, волонтер Института третьего возраста:
Президент обещал, что будут пенсии побольше – слава богу. Это очень хорошо. Ну и, конечно, развивать физическую культуру.