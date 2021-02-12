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«Президент, говоря о вакцине, всё-таки напомнил, что у нас тоже всегда была хорошая школа вирусологов»

12 февраля 2021 01:59
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Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. 

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси: 
Перед собранием, перед нашим вече у нас был большой разговор у Президента по законам здравоохранения. Мы расставили вехи совершенствования, я не буду сейчас занимать время. Очень не революционно, а эволюционно: и дорожная карта, и совершенствование постдипломного образования, и It-сфера, то, что сегодня тут звучало. 

Алена Сырова, ведущая: 
Да, и система рисков для врачей. 

Дмитрий Пиневич: 
Да, совершенно верно, это достаточно прорывные вещи. 

«Президент, говоря о вакцине, всё-таки напомнил, что у нас тоже всегда была хорошая школа вирусологов»-1

Сергей Рачков, председатель постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности: 
Было очень приятно услышать, что Президент, говоря о вакцине, все-таки напомнил, что у нас тоже всегда была хорошая школа вирусологов, специалистов и ученых, правда, в области ветеринарии. Но наш опыт можно использовать и для выработки собственной вакцины, конечно, во взаимодействии, в сотрудничестве и с Российской Федерацией, и с Китаем, может быть еще с рядом стран. 

Дмитрий Пиневич: 
Вначале при производстве собственной вакцины было 20 экспертов, чиновников не было. Мы слушали экспертов. 

# Всебелорусское народное собрание # общество # Дмитрий Пиневич # Алена Сырова # Сергей Рачков # Фотофакт

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