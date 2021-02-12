«Президент, говоря о вакцине, всё-таки напомнил, что у нас тоже всегда была хорошая школа вирусологов»

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Перед собранием, перед нашим вече у нас был большой разговор у Президента по законам здравоохранения. Мы расставили вехи совершенствования, я не буду сейчас занимать время. Очень не революционно, а эволюционно: и дорожная карта, и совершенствование постдипломного образования, и It-сфера, то, что сегодня тут звучало.

Алена Сырова, ведущая:

Да, и система рисков для врачей.

Дмитрий Пиневич:

Да, совершенно верно, это достаточно прорывные вещи.