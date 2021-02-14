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Александр Лукашенко: разберитесь лучше с тунеядцами, которые годами нигде не работают, но при этом имеют дорогие дома

14 февраля 2021 17:23
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Новости Беларуси. Для людей, особенно с невысоким уровнем доходов, цены – не просто социальная, политическая категория, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко: разберитесь лучше с тунеядцами, которые годами нигде не работают, но при этом имеют дорогие дома-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Если мы затронули вопрос справедливости, разберитесь лучше с тунеядцами, которые годами нигде не работают, но при этом имеют дорогие дома, автомобили и платят за услуги стране по социальным тарифам. При этом имеют наглость еще и возмущаться, формируя 35-40 % участников незаконных акций. А надо всех заставить работать. Платить налоги надо для того, чтобы мы их могли лечить. Мы их лечим, лечим бесплатно. Что значит «бесплатно»? За деньги других людей мы их лечим. Их надо заставить работать. 

Александр Лукашенко: разберитесь лучше с тунеядцами, которые годами нигде не работают, но при этом имеют дорогие дома-4

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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