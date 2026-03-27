Новость для тех, кто умеет считать деньги. В Беларуси запустили сервис для мониторинга финансовых рынков UNUM. Платформа объединяет в одном интерфейсе котировки криптовалют, данные по акциям и индексам, экономический календарь, конвертеры, а также новости и аналитику.

Проект создан, чтобы упростить работу с финансовой информацией и снизить влияние непроверенных источников. Разработчики отмечают, сервис учитывает особенности белорусского рынка и делает инвестиции более осознанными. Пользуйтесь сервисом UNUM и не прогадаете.

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