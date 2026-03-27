Прямой эфир

В Беларуси запустили сервис для мониторинга финансовых рынков UNUM

27 марта 2026 09:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Беларуси запустили сервис для мониторинга финансовых рынков UNUM-1

Новость для тех, кто умеет считать деньги. В Беларуси запустили сервис для мониторинга финансовых рынков UNUM. Платформа объединяет в одном интерфейсе котировки криптовалют, данные по акциям и индексам, экономический календарь, конвертеры, а также новости и аналитику. 

Проект создан, чтобы упростить работу с финансовой информацией и снизить влияние непроверенных источников. Разработчики отмечают, сервис учитывает особенности белорусского рынка и делает инвестиции более осознанными. Пользуйтесь сервисом UNUM и не прогадаете.

*На правах рекламы.

# криптовалюты # Деньги # Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь и Узбекистан планируют нарастить товарооборот до $2 млрд через сотрудничество в АПК
26 марта 2026 16:57

Беларусь и Узбекистан планируют нарастить товарооборот до $2 млрд через сотрудничество в АПК

Соцэкономразвитие первого региона. Что в планах у Брестской области – разговор с Игорем Брилевичем
22 марта 2026 13:53

Соцэкономразвитие первого региона. Что в планах у Брестской области – разговор с Игорем Брилевичем

Производство молока в Беларуси планируют увеличить до 11,5 млн тонн к 2035 году
20 марта 2026 13:47

Производство молока в Беларуси планируют увеличить до 11,5 млн тонн к 2035 году