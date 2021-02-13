Многодетная мама: у нас самый большой декретный отпуск, все знают о количестве наших выплат, льгот для семей разного типа

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов. Алена Сырова, ведущая:

По поводу инвестиций на бытовом уровне. Вероника, вы инвестируете в белорусское? Не знаю, может, обувь белорусскую покупаете, на автомобиле белорусском, белорусско-китайском ездите?

Вероника Сердюк, руководитель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:

Я инвестирую в белорусское. Я люблю родину, я стараюсь есть белорусскую еду, свою культуру поддерживать, петь песни и так далее. Я люблю ходить в белорусские магазины и с радостью ношу белорусскую одежду. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вы на самом деле описали образ человека, который, в принципе, подпитывает нашу экономику. То есть вы человек, который вписывается в нашу формулу потребления. Нет потребления – нет экономики. Не приходят деньги в экономику – не приходят деньги в бизнес, бизнес не работает. Белорусское качество вас вполне устраивает? Вероника Сердюк:

Да.

Кирилл Казаков:

Нет сейчас такого ощущения, что импортное лучше? Вероника Сердюк:

Тут еще зависит от твоей позиции. Если ты патриот и готов поддерживать свое, спрос рождает предложение. Если мы будем спрашивать свое с хорошим качеством, оно появится. Если вы поедете в Россию, в Москву, вы увидите: магазины, которые называются «Белорусская молочка», «Белорусский трикотаж» – это приоритетные магазины, в которые ходят люди и знают, что они пришли за качественным товаром. Я думаю, эти названия говорят сами за себя. Алена Сырова:

Для вас решает цена или качество? Вероника Сердюк:

Для меня как матери это вообще особый выбор. Я вкладываю в здоровье детей, и для меня очень важным был вопрос, который тоже поднимался на собрании, – о качестве питания. Я не ждала, конечно, что мне будут задавать такие вопросы. Я думала, что мы будем говорить о демографии.

Кирилл Казаков:

Мы обо всем говорим, и о демографии в том числе. Условия проживания в стране, где вы находитесь, как мне кажется, влияют на количество детей, которым вы хотите обзавестись. В любом случае ребенка нужно обеспечивать, с ним нужно жить, обувать, одевать. Понятное дело, что не было бы у нас тех условий... У нас вчера в гостях был Алексей Талай, у него четверо детей. Человек, который оказался в таком положении, не побоялся воспитать четверых детей. «Это наше счастье, наше будущее». Отец четверых детей Алексей Талай рассказал о поддержке со стороны государства Он говорил, что «мне белорусское государство дало гарантию того, что все будет». У вас гарантия есть? Вероника Сердюк:

Дети не рождаются вслед за какими-то материальными моментами. Но определенная уверенность в том, что мои дети носят качественное, едят качественное, пьют хорошую воду, у меня есть.