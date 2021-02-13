Многодетная мама: у нас самый большой декретный отпуск, все знают о количестве наших выплат, льгот для семей разного типа
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Алена Сырова, ведущая:
По поводу инвестиций на бытовом уровне. Вероника, вы инвестируете в белорусское? Не знаю, может, обувь белорусскую покупаете, на автомобиле белорусском, белорусско-китайском ездите?
Вероника Сердюк, руководитель центра поддержки семьи и материнства «Матуля»:
Я инвестирую в белорусское. Я люблю родину, я стараюсь есть белорусскую еду, свою культуру поддерживать, петь песни и так далее. Я люблю ходить в белорусские магазины и с радостью ношу белорусскую одежду.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Вы на самом деле описали образ человека, который, в принципе, подпитывает нашу экономику. То есть вы человек, который вписывается в нашу формулу потребления. Нет потребления – нет экономики. Не приходят деньги в экономику – не приходят деньги в бизнес, бизнес не работает. Белорусское качество вас вполне устраивает?
Вероника Сердюк:
Да.
Кирилл Казаков:
Нет сейчас такого ощущения, что импортное лучше?
Вероника Сердюк:
Тут еще зависит от твоей позиции. Если ты патриот и готов поддерживать свое, спрос рождает предложение. Если мы будем спрашивать свое с хорошим качеством, оно появится. Если вы поедете в Россию, в Москву, вы увидите: магазины, которые называются «Белорусская молочка», «Белорусский трикотаж» – это приоритетные магазины, в которые ходят люди и знают, что они пришли за качественным товаром. Я думаю, эти названия говорят сами за себя.
Алена Сырова:
Для вас решает цена или качество?
Вероника Сердюк:
Для меня как матери это вообще особый выбор. Я вкладываю в здоровье детей, и для меня очень важным был вопрос, который тоже поднимался на собрании, – о качестве питания. Я не ждала, конечно, что мне будут задавать такие вопросы. Я думала, что мы будем говорить о демографии.
Кирилл Казаков:
Мы обо всем говорим, и о демографии в том числе. Условия проживания в стране, где вы находитесь, как мне кажется, влияют на количество детей, которым вы хотите обзавестись. В любом случае ребенка нужно обеспечивать, с ним нужно жить, обувать, одевать. Понятное дело, что не было бы у нас тех условий... У нас вчера в гостях был Алексей Талай, у него четверо детей. Человек, который оказался в таком положении, не побоялся воспитать четверых детей.
«Это наше счастье, наше будущее». Отец четверых детей Алексей Талай рассказал о поддержке со стороны государства
Он говорил, что «мне белорусское государство дало гарантию того, что все будет». У вас гарантия есть?
Вероника Сердюк:
Дети не рождаются вслед за какими-то материальными моментами. Но определенная уверенность в том, что мои дети носят качественное, едят качественное, пьют хорошую воду, у меня есть.
Алена Сырова:
А помощь со стороны государства есть? Какие-то льготы, финансовые стимулы?
Вероника Сердюк:
Мы на весь мир славимся своей политикой по многодетности. У нас самый большой декретный отпуск, все знают о количестве наших выплат, льгот для семей разного типа. Тут вопрос не в этом. Заострялось внимание на поддержке многодетных семей. В принципе, это правильно, потому что, если посмотреть на половозрастную пирамиду Республики Беларусь, вы увидите, что женщин в верхней части репродуктивного возраста у нас большинство, от 30 до 39 лет. Я так понимаю, что государство пытается поймать их и создать условия для рождения второго и последующего детей.
Кирилл Казаков:
Как бы это цинично ни звучало, но от того количества детей, которое рождается у нас ежегодно, у нас должны развиваться и экономика. Повторюсь, что это те люди, которые будут потреблять белорусские товары и образование. Мы должны формировать запас людей, которые будут создавать нашу экономику, нашу страну. Это те люди, которые потом будут работать, чтобы Беларусь была той, о которой мы загадали на Всебелорусском народном собрании.
Читайте также:
Александр Лукашенко о поддержке многодетных семей: «Мы подрежем любые программы, но не демографическую»
Алексей Талай: наше государство было готово, чтобы даже такой человек как я смог добиваться, расти
Пенсии по системе «3+3» в Беларуси. Как это должно работать?