Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующий указ глава государства подписал 19 августа. Еще одним указом Александр Лукашенко назначил членов правительства:
Николая Снопкова – первым заместителем премьер-министра;
Владимира Кухарева – заместителем премьер-министра;
Юрия Назарова – заместителем премьер-министра;
Игоря Петришенко – заместителем премьер-министра;
Александра Субботина – заместителем премьер-министра;
Владимира Колтовича – министром антимонопольного регулирования и торговли;
Руслана Пархамовича – министром архитектуры и строительства;
Юрия Караева – министром внутренних дел;
Андрея Хмеля – министром жилищно-коммунального хозяйства;
Владимира Караника – министром здравоохранения;
Владимира Макея – министром иностранных дел;
Игоря Луцкого – министром информации;
Юрия Бондаря – министром культуры;
Виталия Дрожжу – министром лесного хозяйства;
Виктора Хренина – министром обороны;
Игоря Карпенко – министром образования;
Сергея Наливайко – министром по налогам и сборам;
Владимира Ващенко – министром по чрезвычайным ситуациям;
Андрея Худыка – министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;
Петра Пархомчика – министром промышленности;
Константина Шульгана – министром связи и информатизации;
Ивана Крупко – министром сельского хозяйства и продовольствия;
Сергея Ковальчука – министром спорта и туризма;
Алексея Авраменко – министром транспорта и коммуникаций;
Ирину Костевич – министром труда и социальной защиты;
Юрия Селиверстова – министром финансов;
Александра Червякова – министром экономики;
Виктора Каранкевича – министром энергетики;
Олега Слижевского – министром юстиции;
Валерия Вакульчика – председателем Комитета государственной безопасности;
Дмитрия Пантуса – председателем Государственного военно-промышленного комитета;
Дмитрия Матусевича – председателем Государственного комитета по имуществу;
Александра Шумилина – председателем Государственного комитета по науке и технологиям;
Валентина Татарицкого – председателем Государственного комитета по стандартизации;
Анатолия Лаппо – председателем Государственного пограничного комитета;
Юрия Сенько – председателем Государственного таможенного комитета.