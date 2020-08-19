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Александр Лукашенко назначил премьер-министра и утвердил состав правительства

19 августа 2020 19:58
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Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Романа Головченко премьер-министром Беларуси с последующим согласованием его назначения с Палатой представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Соответствующий указ глава государства подписал 19 августа. Еще одним указом Александр Лукашенко назначил членов правительства:  

Николая Снопкова – первым заместителем премьер-министра;

Владимира Кухарева – заместителем премьер-министра;

Юрия Назарова – заместителем премьер-министра;

Игоря Петришенко – заместителем премьер-министра;

Александра Субботина – заместителем премьер-министра;

Владимира Колтовича – министром антимонопольного регулирования и торговли;

Руслана Пархамовича – министром архитектуры и строительства;

Юрия Караева – министром внутренних дел;

Андрея Хмеля – министром жилищно-коммунального хозяйства;

Владимира Караника – министром здравоохранения;

Владимира Макея – министром иностранных дел;

Игоря Луцкого – министром информации;

Юрия Бондаря – министром культуры;

Виталия Дрожжу – министром лесного хозяйства;

Виктора Хренина – министром обороны;

Игоря Карпенко – министром образования;

Сергея Наливайко – министром по налогам и сборам;

Владимира Ващенко – министром по чрезвычайным ситуациям;

Андрея Худыка – министром природных ресурсов и охраны окружающей среды;

Петра Пархомчика – министром промышленности;

Константина Шульгана – министром связи и информатизации;

Ивана Крупко – министром сельского хозяйства и продовольствия;

Сергея Ковальчука – министром спорта и туризма;

Алексея Авраменко – министром транспорта и коммуникаций;

Ирину Костевич – министром труда и социальной защиты;

Юрия Селиверстова – министром финансов;

Александра Червякова – министром экономики;

Виктора Каранкевича – министром энергетики;

Олега Слижевского – министром юстиции;

Валерия Вакульчика – председателем Комитета государственной безопасности;

Дмитрия Пантуса – председателем Государственного военно-промышленного комитета;

Дмитрия Матусевича – председателем Государственного комитета по имуществу;

Александра Шумилина – председателем Государственного комитета по науке и технологиям;

Валентина Татарицкого – председателем Государственного комитета по стандартизации;

Анатолия Лаппо – председателем Государственного пограничного комитета;

Юрия Сенько – председателем Государственного таможенного комитета.

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