Азарёнок: Батька был прав, Китай рванул и стал первой экономикой мира

Григорий Азаренок, СТВ:

Разрешите еще раз подчеркнуть тот момент стратегического видения Александра Лукашенко. Он упомянул о том, что тот же Китай 30 лет назад, когда все орали, визжали как идиоты полные: «Эй, да нужен нам этот Китай? Банановая республика! Азиаты! Не! В Европу! В Европу шлях!» А батька сказал: «Нет». Он видел, как они пашут, трудятся, работают. Не жрут, не спят, а работают!

По 12 часов, по 15 часов и иногда за чашку риса, ибо таково веление Поднебесной и глаза у них загораются в этот момент. Трудятся для того, чтобы на новом этапе истории Великий Китай вышел в мир, завоевал свое право и право всех китайцев на свое достойное место под солнцем.

Батька был прав. Китай рванул. Китай стал первой экономикой мира, сейчас они провели пленум, сейчас у них впереди 15-я пятилетка, и мы сейчас будем планировать свою очередную пятилетку.

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