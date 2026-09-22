Новости по тегу #Петр Пархомчик

«Страна может спокойно кушать качественные белорусские яблоки», – добавил председатель Брестского облисполкома.
Самая зрелищная часть торжеств – праздничное шествие аграриев. «Дожинки» – это благодарность за труд и преданность делу.
В Иркутске прошло заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области России. За первое полугодие товарооборот вырос в 3,6 раза.
С каждым днем становится все больше районов, где намолочено по 100 тысяч тонн зерна и более. В перечень лидеров 3 августа попали Пружанский и Столинский районы.
Глава государства напоминает еще про одну просьбу – робот для доения коров.
Командировка главы государства началась на поле озимой пшеницы хозяйства «Савушкин‑Луч», где Президенту доложили о ходе уборочной кампании в регионе и в целом по стране.
«Я недоволен тем, что происходит в Беловежской пуще».
«Где Президент проехал, там хорошо. Но я же не везде бываю».
Главное требование Президента к руководству завода и профильного холдинга – незамедлительно выходить на выпуск конкурентоспособной продукции мирового уровня, поскольку светотехническое направление остается стратегическим и крайне перспективным.
Генерал-губернатор к уборочной готов. Замечания госконтроля учтены. Сроки уборки не затянуты.
Намолочено 160 тысяч тонн зерна.
Экономики региона демонстрируют прирост к уровню 2025 года. Валовой региональный продукт за полугодие превысил 103 %.
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