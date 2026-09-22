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Новости по тегу #Петр Пархомчик

Пархомчик: завоз в Беларусь импортных яблок нужно приостановить
22 сентября 2026 17:15

Пархомчик: завоз в Беларусь импортных яблок нужно приостановить

Доля Брестской области в республиканском каравае перешагнула 25,5% – Пархомчик об итогах жатвы
05 сентября 2026 14:48

Доля Брестской области в республиканском каравае перешагнула 25,5% – Пархомчик об итогах жатвы

Беларусь и Иркутская область подписали план мероприятий по сотрудничеству на 2027-2029 годы
26 августа 2026 07:02

Беларусь и Иркутская область подписали план мероприятий по сотрудничеству на 2027-2029 годы

Первый «зерновой» миллион без учета рапса! Как проходит уборочная кампания в Брестской области?
03 августа 2026 17:53

Первый «зерновой» миллион без учета рапса! Как проходит уборочная кампания в Брестской области?

Тест для пресс-подборщика, госнаграды и подарок Президенту. Итоги визита Лукашенко в Березовский район
31 июля 2026 18:42

Тест для пресс-подборщика, госнаграды и подарок Президенту. Итоги визита Лукашенко в Березовский район

Лукашенко в Березовском районе продемонстрировали отечественный пресс-подборщик
31 июля 2026 10:49

Лукашенко в Березовском районе продемонстрировали отечественный пресс-подборщик

Лукашенко: в Беловежской пуще надо наводить порядок!
30 июля 2026 18:44

Лукашенко: в Беловежской пуще надо наводить порядок!

Лукашенко: мы все умеем делать лучше Запада, но если есть дисциплина
30 июля 2026 17:24

Лукашенко: мы все умеем делать лучше Запада, но если есть дисциплина

«Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод
30 июля 2026 10:57

«Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод

«Уборка озимого ячменя практически завершена». Караев – о ходе уборочной в Гродненской области
21 июля 2026 18:14

«Уборка озимого ячменя практически завершена». Караев – о ходе уборочной в Гродненской области

Брестская область завершила уборку озимого ячменя – Пархомчик
21 июля 2026 16:53

Брестская область завершила уборку озимого ячменя – Пархомчик

Пархомчик: все поставленные Президентом задачи в Брестской области обеспечены на 100%
18 июля 2026 13:56

Пархомчик: все поставленные Президентом задачи в Брестской области обеспечены на 100%