Новости по тегу #Виктор Каранкевич

Важнейшая тема – лесозаготовка. Поспевает ли за технологическими тенденциями на этом треке предприятие «АМКОДОР-ЛЕСМАШ»?
Конкретные шаги в этом направлении в центре внимания председателя Совета Республики Натальи Кочановой, которая находится с официальным визитом в Алжире.
Виктор Каранкевич на встрече с заместителем премьер-министра Лаоса Сантипхабом Фомвиханом заявил о нашей готовности поставлять партнерам широкую линейку промышленной продукции.
Командировка главы государства началась на поле озимой пшеницы хозяйства «Савушкин‑Луч», где Президенту доложили о ходе уборочной кампании в регионе и в целом по стране.
Глава государства потребовал убрать внутренние барьеры, которые заметно тормозят уже принятые решения.
Минск бросает якорь в самом крупном островном государстве мира.
Во время переговоров в Джакарте речь шла о взаимодействии в различных сферах и направлениях деятельности Беларуси и Индонезии – от АПК и поставок продуктов питания до углубленной промышленной кооперации.
Судя по весьма внушительной сумме подписанных контрактов (около 50 миллионов долларов), интерес у двух государств взаимный и весьма прагматичный.
Беларусь расширяет экономическое присутствие в Юго-Восточной Азии.
Интеграционный диалог переместился в залы заседаний Совета министров.
Об этом заявил заместитель премьер-министра в ходе встречи с сопредседателем Межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем.
О сути подхода и предлагаемых решениях журналистам после совещания рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.
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