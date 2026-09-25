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Новости по тегу #Виктор Каранкевич

Президент провел блиц по выполнению поставленных задач для должностных лиц
25 сентября 2026 18:20

Президент провел блиц по выполнению поставленных задач для должностных лиц

Беларусь и Алжир планируют нарастить взаимный товарооборот до 500 млн долларов
17 сентября 2026 17:21

Беларусь и Алжир планируют нарастить взаимный товарооборот до 500 млн долларов

Беларусь готова поставлять в Лаос широкую линейку промышленной продукции
02 сентября 2026 07:07

Беларусь готова поставлять в Лаос широкую линейку промышленной продукции

Лукашенко в Березовском районе продемонстрировали отечественный пресс-подборщик
31 июля 2026 10:49

Лукашенко в Березовском районе продемонстрировали отечественный пресс-подборщик

Вектор на дальнюю дугу! Александр Лукашенко потребовал ускорить проекты от Китая до Африки
24 июля 2026 18:07

Вектор на дальнюю дугу! Александр Лукашенко потребовал ускорить проекты от Китая до Африки

Прямой авиарейс, посольство и безвиз: Минск и Джакарта планируют серьезно укрепить отношения
01 июля 2026 16:33

Прямой авиарейс, посольство и безвиз: Минск и Джакарта планируют серьезно укрепить отношения

Какие инвестпроекты Лукашенко обсудил с членами правительства Индонезии? Рассказал Каранкевич
01 июля 2026 10:33

Какие инвестпроекты Лукашенко обсудил с членами правительства Индонезии? Рассказал Каранкевич

Беларусь – Индонезия: какие контракты подписали на бизнес-форуме в Джакарте?
30 июня 2026 17:20

Беларусь – Индонезия: какие контракты подписали на бизнес-форуме в Джакарте?

На белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте подписаны документы почти на 50 млн долларов
30 июня 2026 08:05

На белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте подписаны документы почти на 50 млн долларов

В Совмине встретились с делегациями российских регионов
25 июня 2026 17:52

В Совмине встретились с делегациями российских регионов

Минск и Белград планируют существенно расширить взаимодействие в торгово-экономической сфере – Каранкевич
23 июня 2026 13:46

Минск и Белград планируют существенно расширить взаимодействие в торгово-экономической сфере – Каранкевич

Каранкевич рассказал о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского ЦКК
05 мая 2026 13:59

Каранкевич рассказал о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского ЦКК