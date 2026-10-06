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Новости по тегу #Виктор Хренин

Лукашенко поставил задачу дать конкретный результат в обеспечении безопасности государства
06 октября 2026 10:52

Лукашенко поставил задачу дать конкретный результат в обеспечении безопасности государства

Хренин: армия всегда была донором дисциплины
05 октября 2026 17:03

Хренин: армия всегда была донором дисциплины

В Витебске отметили аграриев, отличившихся в ходе сборов военнообязанных
05 октября 2026 13:57

В Витебске отметили аграриев, отличившихся в ходе сборов военнообязанных

Хренин вручил награды участникам сбора военнообязанных из сельхозпредприятий
05 октября 2026 12:46

Хренин вручил награды участникам сбора военнообязанных из сельхозпредприятий

Хренин озвучил предложения для нормализации ситуации в области международной безопасности
16 сентября 2026 08:03

Хренин озвучил предложения для нормализации ситуации в области международной безопасности

Беларусь и КНР обсудили вопросы взаимодействия при подготовке военных
15 сентября 2026 13:39

Беларусь и КНР обсудили вопросы взаимодействия при подготовке военных

Танк Т‑72А установили на въезде в Вилейку
13 сентября 2026 08:21

Танк Т‑72А установили на въезде в Вилейку

Лукашенко прибыл на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский
11 сентября 2026 07:49

Лукашенко прибыл на общевойсковой полигон Обуз-Лесновский

Виктор Хренин выступил на факультете Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси
03 сентября 2026 11:39

Виктор Хренин выступил на факультете Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси

Министр обороны Беларуси вручил госнаграды военнослужащим Вооруженных сил
02 сентября 2026 11:20

Министр обороны Беларуси вручил госнаграды военнослужащим Вооруженных сил

Министр обороны оценил действия экипажей танков Т-72 на Гожском полигоне
20 августа 2026 06:00

Министр обороны оценил действия экипажей танков Т-72 на Гожском полигоне

Кто и зачем штампует фейки? Что на самом деле происходит в белорусской армии
26 июля 2026 16:40

Кто и зачем штампует фейки? Что на самом деле происходит в белорусской армии