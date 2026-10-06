Новости по тегу #Виктор Хренин

Отдельно речь зашла о противодействии беспилотникам. Задача – создать средства, которые позволят гарантированно и эффективно их обнаруживать и нейтрализовывать. Тем более в Беларуси есть научные школы, которые работают в этой сфере.
В Беларуси завершился сбор с военнообязанными из числа специалистов сельхозпредприятий.
Армейская дисциплина превратила их в ответственных работников. Чтобы научиться выполнять задачи любой сложности, кому-то было достаточно лишь дельного совета, а кто-то следовал примеру других.
В течение двух месяцев свыше 170 человек прошли интенсивную боевую подготовку на базе 103‑й Витебской отдельной гвардейской воздушно‑десантной бригады. Участники сдали практические экзамены по ключевым дисциплинам – огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.
Виктор Хренин принимает участие в 13‑м Сяншаньском международном форуме по безопасности в Пекине.
Военная академия Беларуси готова пересмотреть учебные программы с учетом запросов китайской стороны.
В Беларуси уже установлено более 300 музейных образцов вооружения и техники.
В центре внимания главы государства – развитие и практическое применение систем связи в Вооруженных силах. Александр Лукашенко ознакомится с комплексами, стоящими на вооружение, а также с перспективными разработками предприятий Госкомвоенпрома.
Глава ведомства рассказал офицерам об основных векторах и особенностях военной политики государства в современных условиях.
Офицеры удостоены медалей «За отличие в воинской службе» и «За безупречную службу» первой степени.
Экипажи последовательно выполняли стрельбу из пушки, затем переносили огонь на цели, имитирующие живую силу, используя спаренный пулемет ПКТ.
Хренин официально опроверг слухи и вбросы о якобы экстренном строительстве укрепрайонов на юге страны и подготовке к эскалации.
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