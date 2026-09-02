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Новости по тегу #Иван Крупко

Крупко доложил Лукашенко о результатах уборки зерна и рапса в Гомельской области
02 сентября 2026 16:53

Крупко доложил Лукашенко о результатах уборки зерна и рапса в Гомельской области

Президент заслушал доклады премьер-министра, министра сельского хозяйства и председателей 3 облисполкомов
02 сентября 2026 10:38

Президент заслушал доклады премьер-министра, министра сельского хозяйства и председателей 3 облисполкомов

Лукашенко рассказал, как косьба на Полесье в 90-е предопределила его президентское кредо
15 августа 2026 16:41

Лукашенко рассказал, как косьба на Полесье в 90-е предопределила его президентское кредо

«Сельское хозяйство должно быть бизнесом». Президент посетил предприятие Михаила Шруба
14 августа 2026 16:56

«Сельское хозяйство должно быть бизнесом». Президент посетил предприятие Михаила Шруба

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Житковичский район
14 августа 2026 07:36

Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Житковичский район

Сразу 4 экипажа-тысячника появились в сельхозпредприятии Речицкого района
07 июля 2026 12:49

Сразу 4 экипажа-тысячника появились в сельхозпредприятии Речицкого района

Крупко рассказал о системе подготовки управленческих кадров в Гомельской области
23 июня 2026 16:46

Крупко рассказал о системе подготовки управленческих кадров в Гомельской области

Не менее 1,1 млн тонн зерновых колосовых планируют получить аграрии Гомельской области
23 июня 2026 16:42

Не менее 1,1 млн тонн зерновых колосовых планируют получить аграрии Гомельской области

Иван Крупко доложил Президенту об экономической ситуации в Гомельской области
23 июня 2026 13:53

Иван Крупко доложил Президенту об экономической ситуации в Гомельской области

«Ни о чем не беспокоиться»: что Лукашенко поручил Крупко передать жителям Гомельщины
23 июня 2026 13:41

«Ни о чем не беспокоиться»: что Лукашенко поручил Крупко передать жителям Гомельщины

Президент Беларуси принял с докладом председателя Гомельского облисполкома
23 июня 2026 10:50

Президент Беларуси принял с докладом председателя Гомельского облисполкома

Гомель принимает XX экономический форум
22 мая 2026 07:31

Гомель принимает XX экономический форум