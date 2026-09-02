Валовой сбор составил 1 миллион 90 тысяч тонн – это выше уровня 2025 года.
Лукашенко заслушал доклады Турчина, Горлова, Исаченко, Рогожника и Крупко.
«Мое президентское кредо – открыто, прямо, с глазу на глаз говорить с народом и делать все для его блага».
Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Житковичский район Гомельской области.
По прилете о ходе уборочной кампании главе государства доложил руководитель Гомельской области Иван Крупко – в регионе уже убрано 95% площадей зерновых и зернобобовых культур.
Прямо на поле 7 июля чествовали комбайнеров и водителей.
Кадровая политика стала отдельной темой доклада Президенту.
Президент заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома.
Экономика, рабочие места, новые производства и инфраструктура – именно об этом далее шла речь во время доклада.
Регион непосредственно граничит с Украиной, поэтому любые события по ту сторону рубежа здесь воспринимаются особенно остро.
Иван Крупко подробно доложил главе государства о ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах и реакции населения Гомельской области на недавние заявления Зеленского.
Особое внимание – сотрудничеству с Брянской областью России: около 150 предприятий Гомельского региона экспортируют туда свою продукцию, заметен устойчивый рост взаимной торговли.
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