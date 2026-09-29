Прямой эфир

Новости по тегу #Ирина Костевич

В Минске чествовали 101-летнего участника операции «Багратион» Федора Фещенко
29 сентября 2026 07:33

В Минске чествовали 101-летнего участника операции «Багратион» Федора Фещенко

Освобожденные из плена российские военнослужащие отправились домой из Гомеля
26 августа 2026 13:32

Освобожденные из плена российские военнослужащие отправились домой из Гомеля

Гомельские медики оказывают помощь российским военнослужащим, находившимся в плену
26 августа 2026 06:38

Гомельские медики оказывают помощь российским военнослужащим, находившимся в плену

Белорусские медики оказывают помощь российским военным, находившимся в украинском плену
25 августа 2026 16:53

Белорусские медики оказывают помощь российским военным, находившимся в украинском плену

В Гомельской области состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной
26 июня 2026 14:46

В Гомельской области состоялся обмен военнопленными между Россией и Украиной

«В соседних странах такого нет» – мама шестерых детей рассказала, какую поддержку оказывают в Беларуси
10 апреля 2026 17:23

«В соседних странах такого нет» – мама шестерых детей рассказала, какую поддержку оказывают в Беларуси

Благотворительный марафон «От всей души» завершился в Беларуси
15 января 2026 07:54

Благотворительный марафон «От всей души» завершился в Беларуси

Безопасность, стабильность и независимость! Делегаты ВНС обсудили стратегический план на пятилетку
21 декабря 2025 18:00

Безопасность, стабильность и независимость! Делегаты ВНС обсудили стратегический план на пятилетку

Государство подставит плечо! Рассказываем о поддержке семей с детьми с инвалидностью
28 ноября 2025 18:12

Государство подставит плечо! Рассказываем о поддержке семей с детьми с инвалидностью

Рост ВВП запланировали в Беларуси на ближайшую пятилетку
27 ноября 2025 17:16

Рост ВВП запланировали в Беларуси на ближайшую пятилетку

Почему тунеядцы теперь оплачивают ЖКУ по повышенному тарифу? Разобрались с экспертами
18 ноября 2025 17:18

Почему тунеядцы теперь оплачивают ЖКУ по повышенному тарифу? Разобрались с экспертами

Беларусь и Россия унифицируют законы в социальной сфере
14 ноября 2025 17:43

Беларусь и Россия унифицируют законы в социальной сфере