Новости по тегу #Ирина Костевич

Поздравить именинника пришли депутаты, общественные активисты, сотрудники соцслужб и молодежь. Встреча получилась по‑семейному теплой.
Российских граждан также обеспечили питанием и новой одеждой. Доставка в аэропорт – в комфортных условиях: колонну скорых сопровождали экипажи ГАИ.
Планируется, что в ближайшее время всех десятерых пациентов передадут российской стороне.
Всех 10 пациентов планируют 26 августа передать российской стороне.
Официальный Минск всегда четко и последовательно заявляет: ценность человеческой жизни – абсолютна. Беларусь подходит к своей гуманитарной миссии с максимальной ответственностью и открытым сердцем.
Как поддержка государства и искреннее человеческое участие помогают на деле? В гости к одной из многодетных семей отправились наши корреспонденты.
По данным Министерства труда и социальной защиты, в мероприятиях приняли участие более 23 тысяч человек.
Делегаты обстоятельно обсуждали этот стратегический план действий. В итоге поддержали единогласно и закрыли заседание. Но вряд ли это означает завершение работы. Скорее только начало.
В Беларуси выстроена система поддержки семей, в которых воспитываются особенные дети. От материальных выплат и трудовых гарантий, до бесплатной реабилитации и инклюзивного образования.
Продолжается подготовка к проведению второго заседания VII Всебелорусского народного собрания.
Это не «борьба с тунеядцами», это элементарная экономика и принцип справедливости.
14 ноября на заседании комиссии по труду и социальной политике Парламентского собрания Союзного государства обсудили процесс унификации законодательства двух стран. Он беспрерывный и направлен на повышение эффективности социальной политики.
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