Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу над «Амуром» в чемпионате КХЛ

Минское «Динамо» продлило победную серию в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рамках самой продолжительной домашней серии текущего сезона наши парни принимали хабаровский «Амур», представляющий Восточную конференцию. Счет в поединке был открыт на седьмой минуте. Отечественную команду вперед вывел Даниил Сотишвили. А довольно скоро Илья Усов упрочил перевес минчан. Сразу после перерыва Егор Бориков довел преимущество до крупного и набрал тем самым свой 50-й балл в КХЛ. А затем отличился и Вадим Мороз.

Гости предприняли немало усилий, чтобы отыграться, но «зубры» продолжили доминировать на льду и победный результат не упустили.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартальнова проведут в понедельник, 3 ноября, против московского ЦСКА. А 6 ноября сразятся против казанского «Ак Барса».