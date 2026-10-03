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Новости по тегу #Владимир Кухарев

Кочанова и Кухарев оценили готовность 3 новых зон отдыха в Минске
03 октября 2026 16:46

Кочанова и Кухарев оценили готовность 3 новых зон отдыха в Минске

Председатель Мингорисполкома обсудил с губернатором Ульяновской области расширение сотрудничества
29 сентября 2026 17:45

Председатель Мингорисполкома обсудил с губернатором Ульяновской области расширение сотрудничества

В минском колледже планируют открыть учебную мастерскую на базе предприятия «Камволь»
25 сентября 2026 18:13

В минском колледже планируют открыть учебную мастерскую на базе предприятия «Камволь»

Продолжится ли строительство жилья в столице – узнали у председателя Мингорисполкома
06 сентября 2026 19:07

Продолжится ли строительство жилья в столице – узнали у председателя Мингорисполкома

Почему на проспекте Независимости деревья теперь стоят в кадках? В Мингорисполкоме назвали причины
06 сентября 2026 18:39

Почему на проспекте Независимости деревья теперь стоят в кадках? В Мингорисполкоме назвали причины

Работа ведется системно – Кухарев рассказал, как оказывают поддержку предприятиям Минска
03 сентября 2026 14:16

Работа ведется системно – Кухарев рассказал, как оказывают поддержку предприятиям Минска

«Люди должны дышать чистой природой!» Лукашенко потребовал решить вопрос с «океаном» автомобилей в Минске
03 сентября 2026 13:58

«Люди должны дышать чистой природой!» Лукашенко потребовал решить вопрос с «океаном» автомобилей в Минске

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома
03 сентября 2026 10:55

Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома

Минск и Узбекистан наращивают динамику торгово-экономических и культурных отношений
12 августа 2026 18:28

Минск и Узбекистан наращивают динамику торгово-экономических и культурных отношений

Минск и Калуга планируют подписать дорожную карту сотрудничества на 2027–2028 годы
28 июля 2026 17:41

Минск и Калуга планируют подписать дорожную карту сотрудничества на 2027–2028 годы

Руководство Минска оценило ход реконструкции Госархива
23 июля 2026 18:04

Руководство Минска оценило ход реконструкции Госархива

Мирзиёев о сотрудничестве с Беларусью: если сегодня не воспользуемся – завтра будет поздно
09 июля 2026 18:20

Мирзиёев о сотрудничестве с Беларусью: если сегодня не воспользуемся – завтра будет поздно