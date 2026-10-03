Новости по тегу #Владимир Кухарев

100 новых зон отдыха за 5 лет. 3 октября в Минске в этот масштабный список вошли сразу 3 новые оригинальные локации.
В числе перспективных направлений – станкостроение, авиапром и железнодорожная отрасль.
Теорию учащиеся будут изучать в аудиториях, а практические навыки получать на производстве.
«Для обеспечения социальных обязательств города сегодня мы уже подготовились и начинаем строительство очень большого жилого даже не микрорайона, а района. Зеленый Бор, который находится сразу за кольцевой дорогой, в Партизанском районе».
Эта зима, когда действительно были морозы в течение двух месяцев, требовалось держать высокую температуру теплоносителя для того, чтобы обеспечить отопление в домах. Это привело к тому, что произошел перегрев корневой системы этих деревьев, они погибли.
Требования к Минску высокие не только в вопросах благоустройства. Столица – крупнейший экономический центр страны: на нее приходится 32% ВВП Беларуси.
Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева.
Основные темы – экономическое развитие столицы с акцентом на промышленной сектор, совершенствование транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство и благоустройство города, а также кадровые вопросы.
О развитии двусторонних взаимоотношений говорили на встрече председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым.
Детали будущего плана действий стали главной темой рабочей встречи председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева и главы городского округа Калуги Дмитрия Денисова.
Новый комплекс станет самым современным в стране.
Первые лица подписали Декларацию об установлении стратегического партнерства Беларуси и Узбекистана.
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