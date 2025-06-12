Новости по тегу #Сергей Наливайко

Александр Лукашенко поставил задачи Администрации Президента. Собрали главное из совещания.
«Было получено добро – мы сегодня готовим эти площадки, чтобы проводить конкурс, чтобы заходил инвестор и занимался строительством», – рассказал председатель облисполкома.
Лишних денег нет, а на поддержку могут рассчитывать те, кто показывает результат. Об этом заявил 21 марта Президент Беларуси во время совещания с руководством Могилевской области.
Cергей Наливайко проработал в системе налоговых органов почти 20 лет. За это время прошел большой трудовой путь – от инспектора до министра.
«Вам надо оторваться от этой тяжелой кабинетной работы. Такая служба у министра по налогам. И заняться земной работой».
Он согласован на должность помощника Президента – инспектора по региону. Александр Лукашенко также обозначил ряд первостепенных моментов, на которые необходимо обратить внимание.
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