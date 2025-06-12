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Новости по тегу #Сергей Наливайко

Лукашенко: если мы говорим, что у нас Год благоустройства, то каждый человек должен это почувствовать
12 июня 2025 19:06

Лукашенко: если мы говорим, что у нас Год благоустройства, то каждый человек должен это почувствовать

В Могилёвской области есть всё необходимое для строительства майнинговых ферм – Исаченко
21 марта 2025 17:14

В Могилёвской области есть всё необходимое для строительства майнинговых ферм – Исаченко

Лукашенко провёл совещание с губернатором и помощником Президента по Могилёвской области
21 марта 2025 10:33

Лукашенко провёл совещание с губернатором и помощником Президента по Могилёвской области

Роман Головченко поздравил Сергея Наливайко с назначением на новую должность
02 декабря 2024 16:56

Роман Головченко поздравил Сергея Наливайко с назначением на новую должность

Лукашенко – Наливайко: вам надо оторваться от этой тяжёлой кабинетной работы
02 декабря 2024 13:52

Лукашенко – Наливайко: вам надо оторваться от этой тяжёлой кабинетной работы

Сергей Наливайко утверждён на пост помощника Президента Могилёвщины
02 декабря 2024 11:12

Сергей Наливайко утверждён на пост помощника Президента Могилёвщины

В Минске наградили лучших работников налоговых органов
12 июля 2024 16:54

В Минске наградили лучших работников налоговых органов

Беларусь и Мордовия подписали соглашения о сотрудничестве
18 октября 2023 16:44

Беларусь и Мордовия подписали соглашения о сотрудничестве

Кооперация и совместные проекты в разных сферах. Бизнесмены Беларуси и Тамбова обсудили перспективы сотрудничества
28 августа 2023 19:28

Кооперация и совместные проекты в разных сферах. Бизнесмены Беларуси и Тамбова обсудили перспективы сотрудничества

БГЭУ принимает международный экономический конгресс в рамках празднования 90-летия вуза
20 мая 2023 17:55

БГЭУ принимает международный экономический конгресс в рамках празднования 90-летия вуза

«Экономика сработала достойно». В 2022 году в консолидированный бюджет поступило более 36,5 млрд рублей
27 января 2023 10:55

«Экономика сработала достойно». В 2022 году в консолидированный бюджет поступило более 36,5 млрд рублей

«Повышение налоговой культуры и грамотности наших налогоплательщиков». Наливайко рассказал об удобных сервисах оплаты
08 июля 2022 17:04

«Повышение налоговой культуры и грамотности наших налогоплательщиков». Наливайко рассказал об удобных сервисах оплаты