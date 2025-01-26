Прямой эфир

Новости по тегу #Константин Шульган

Нет никакого давления – наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов Президента
26 января 2025 14:18

Нет никакого давления – наблюдатели отметили высокий уровень организации выборов Президента

В Минске представили достижения отечественной отрасли связи за 30 лет
11 декабря 2024 07:42

В Минске представили достижения отечественной отрасли связи за 30 лет

Защита от киберугроз и интеграция ИИ в бизнесе – в Минске проходит конференция A1 Tech Day
26 ноября 2024 18:20

Защита от киберугроз и интеграция ИИ в бизнесе – в Минске проходит конференция A1 Tech Day

В Минской духовной академии презентовали проект, посвященный 35-летию Белорусского Экзархата
18 ноября 2024 10:35

В Минской духовной академии презентовали проект, посвященный 35-летию Белорусского Экзархата

К юбилею Брестской пограничной группы выпустили памятный конверт
02 мая 2024 08:34

К юбилею Брестской пограничной группы выпустили памятный конверт

В Минске состоялось гашение блока марок к 35-летию вывода советских войск из Афганистана
13 февраля 2024 14:42

В Минске состоялось гашение блока марок к 35-летию вывода советских войск из Афганистана

В Гомеле открыли новый фехтовальный зал областного центра олимпийского резерва
19 октября 2023 19:00

В Гомеле открыли новый фехтовальный зал областного центра олимпийского резерва

Международный день почты отметили в Национальном историческом музее Беларуси
17 октября 2023 16:09

Международный день почты отметили в Национальном историческом музее Беларуси

Соглашения между профильными ведомствами Беларуси и России подписаны на ТИБО. О чём эти документы?
18 апреля 2023 17:44

Соглашения между профильными ведомствами Беларуси и России подписаны на ТИБО. О чём эти документы?

Тираж составил 25 тысяч. В Беларуси появились конверты с героем-пограничником Иваном Барсуковым
12 января 2023 07:38

Тираж составил 25 тысяч. В Беларуси появились конверты с героем-пограничником Иваном Барсуковым

Министр связи про конкурс почтальонов: «Люди имеют возможность общаться, передавать свой опыт»
07 сентября 2022 16:40

Министр связи про конкурс почтальонов: «Люди имеют возможность общаться, передавать свой опыт»

Генпрокуратуре Беларуси в 2022 году исполнится 100 лет. В честь праздника подготовлены особые марки и конверты
21 июня 2022 10:14

Генпрокуратуре Беларуси в 2022 году исполнится 100 лет. В честь праздника подготовлены особые марки и конверты