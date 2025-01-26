Новости по тегу #Константин Шульган

Как отметили эксперты, они планируют детально изучить все нюансы белорусской системы, чтобы потом использовать этот опыт у себя на родине.
Сегодня операторы не отстают от мировых тенденций и выходят на высочайший уровень – речь о технологии 5G.
Интерес к новым технологиям и инновациям со стороны бизнеса с каждым годом растет, поэтому и желающих посетить конференцию A1 Tech Day все больше. В 2024 году рекордное количество участников – порядка 1000 человек.
На торжественной церемонии присутствовали представители духовенства, органов власти и филателисты. К юбилею выпустили памятный спец-штемпель и художественный маркированный конверт.
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