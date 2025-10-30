Хатибзаде о Минской конференции по безопасности: заявления Лукашенко были очень точными

Саид Хатибзаде, заместитель министра иностранных дел Ирана:

Прежде всего хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить правительство Беларуси за то, что пригласили меня для участия в этой конференции, а также поздравить вас с успешным проведением очень важного мероприятия. Эта конференция проводилась в то время, когда в региональном и международном аспекте обсуждаются очень важные вопросы. Количество, а также уровень участников этой конференции говорит именно о важности этого вопроса и показывает, что Минск очень успешная платформа для проведения таких больших мероприятий.

Естественно, участие Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко на этой конференции – это кульминация этой конференции. Его слова, его заявления были очень точными. Он коснулся самых важных вопросов и помог остальным участникам в этом ключе обсуждать важные мировые вопросы.

Мы знаем, что эта конференция проводится по инициативе уважаемого Президента Лукашенко, он играет очень важную роль в этом мероприятии. В кулуарах этой конференции проводились очень важные, интересные встречи.

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