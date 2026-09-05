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Новости по тегу #Игорь Петришенко

От скульптурной композиции до гала-концерта! Чем удивляет День белорусской письменности в Костюковичах?
05 сентября 2026 14:10

От скульптурной композиции до гала-концерта! Чем удивляет День белорусской письменности в Костюковичах?

Заседания Совета глав государств и Совета МИД СНГ пройдут в октябре в Туркменистане
28 июля 2026 17:14

Заседания Совета глав государств и Совета МИД СНГ пройдут в октябре в Туркменистане

В Минске обсудили международно-правовые вопросы развития интеграционных процессов в СНГ
16 июля 2026 14:09

В Минске обсудили международно-правовые вопросы развития интеграционных процессов в СНГ

Митинг-реквием прошел у монумента «Врата памяти» в Тростенце
22 июня 2026 13:42

Митинг-реквием прошел у монумента «Врата памяти» в Тростенце

После Старобельска терпение запредельно! На заседании постпредов СНГ обсудили ЧП с БПЛА под Брянском
19 июня 2026 16:51

После Старобельска терпение запредельно! На заседании постпредов СНГ обсудили ЧП с БПЛА под Брянском

В Минске состоялось внеочередное заседание Совета постпредов СНГ
19 июня 2026 13:52

В Минске состоялось внеочередное заседание Совета постпредов СНГ

В Минске стартовал II Международно-правовой форум стран СНГ
13 мая 2026 16:48

В Минске стартовал II Международно-правовой форум стран СНГ

Выставка к 100-летию белорусского государственного деятеля Нины Снежковой открылась в Минске
25 апреля 2026 13:55

Выставка к 100-летию белорусского государственного деятеля Нины Снежковой открылась в Минске

Представители Исполнительного комитета СНГ присоединились к акции «Лес! Дабро! Парадак!»
04 апреля 2026 07:49

Представители Исполнительного комитета СНГ присоединились к акции «Лес! Дабро! Парадак!»

Заседание постпредов СНГ и Комиссии по экономическим вопросам прошло в Минске
31 марта 2026 10:35

Заседание постпредов СНГ и Комиссии по экономическим вопросам прошло в Минске

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдёт 22 мая в Ашхабаде
24 февраля 2026 10:48

Очередное заседание Совета глав правительств СНГ пройдёт 22 мая в Ашхабаде

Заседание Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ состоялось в Минске
23 декабря 2025 11:18

Заседание Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ состоялось в Минске