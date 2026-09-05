Новости по тегу #Игорь Петришенко

Город преобразился до неузнаваемости: масштабная реконструкция охватила все главные площади, парки и скверы. Появились и новые объекты.
Об этом 28 июля было заявлено в Минске на заседании Совета постпредов.
Особый акцент был сделан на опыте Беларуси, которая традиционно выступает инициатором многих интеграционных процессов.
В знаковом для каждого белоруса месте собрались представители Исполкома СНГ, Мингорисполкома, парламентарии Совета Республики Национального собрания Беларуси.
Постоянные полномочные представители отметили, что это очередное открытое военное преступление киевского режима, которое не должно остаться без реакции.
Постпреды отметили, что это очередное открытое военное преступление киевского режима, которое не должно остаться без реакции.
Форум объединил порядка 70 делегатов из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Участники ищут новые направления взаимодействия на правовом поле с упором на богатую договорно-правовую базу Содружества.
Страна вспоминает одну из самых заметных фигур в истории госуправления Беларуси – Нину Снежкову. 25 апреля ей исполнилось бы 100 лет.
С их участием в Жодинском лесничестве Смолевичского лесхоза в рамках высадили около 18 тысяч хвойных и лиственных деревьев.
На заседание Совета глав правительств СНГ, которое состоится в мае, будут вынесено не менее 12 вопросов.
Об этом было заявлено 24 февраля в Минске на заседании Совета постоянных представителей государств-участников Содружества.
На заключительном в 2025 году заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ обсудили 8 вопросов.
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