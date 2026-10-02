Новости по тегу #Александр Субботин

Один из приоритетов – цифровизация экономики. Речь идет о выпуске элементной базы, создании дата-центров, развитии энергетики и искусственного интеллекта.
«В реальном секторе, там, где это оправдано, искусственный интеллект становится частью производства».
Регионом последние 4 года руководил Александр Субботин.
Третий год подряд регион демонстрирует рост инвестиций в основной капитал, опережая среднереспубликанские темпы. Реальная заработная плата в области увеличилась почти на 10 %, а экспорт услуг сохраняет позиции на российском рынке и расширяется в странах Азии и ЕАЭС.
Мы были на фермах и молочно-товарных комплексах в Городокском районе и Витебском. Если нас все равно уже рассекретили, то пусть каждая последующая локация будет лучше предыдущей – по нарастающей.
Молодой руководитель приехал из Минска. Делится: в хозяйстве мечтал работать всю жизнь. Мы спросили, сколько получают на предприятии и почему не везде в хозяйствах области так хорошо?
Программа «Суровый взгляд» поставила перед собой задачу понять и показать. Потому в середине срока вместе с губернатором приехали просмотреть, что же все-таки происходит.
65% готовой продукции планируют поставлять в Россию, а остальное пойдет на внутренний рынок.
На территории Казахстана будут локализованы совместные с Беларусью производства. Особое внимание – региональному сотрудничеству.
Остро стоит вопрос модернизации энергосистемы, реконструкции дорожной сети. А логистика – еще одна возможная статья роста для области. Глава государства не против поддержать, но задает вопрос – за чей счет.
Речь идет не только о знаменитых продовольственных товарах – сырах, мясной и молочной продукции – в Смоленске будут выставлять и промышленные образцы.
Сельхозпроизводителям именно северного региона чаще других приходится сталкиваться с трудностями, связанными с погодой. Поэтому каждая отвоеванная тонна зерна ценна вдвойне. Торжества развернулись на поле Витебского района.
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