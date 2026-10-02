Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Субботин

От АПК до логистики: какие сферы экономики обсуждают главы правительств на межправсовете в Минске?
02 октября 2026 10:57

От АПК до логистики: какие сферы экономики обсуждают главы правительств на межправсовете в Минске?

Лукашенко рассказал о внедрении ИИ в реальный сектор экономики Беларуси
28 мая 2026 17:18

Лукашенко рассказал о внедрении ИИ в реальный сектор экономики Беларуси

Лукашенко назначил нового председателя Витебского облисполкома
15 января 2026 10:46

Лукашенко назначил нового председателя Витебского облисполкома

В Витебске подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год
24 декабря 2025 17:03

В Витебске подвели итоги социально-экономического развития за 2025 год

Как встряхнуть сельское хозяйство Витебской области? Посмотрели на состояние ферм в регионе
09 ноября 2025 19:33

Как встряхнуть сельское хозяйство Витебской области? Посмотрели на состояние ферм в регионе

Руководителю 25 лет! Посмотрели мощное хозяйство под Витебском – какие там зарплаты?
09 ноября 2025 19:09

Руководителю 25 лет! Посмотрели мощное хозяйство под Витебском – какие там зарплаты?

Рейд по фермам с губернатором. Субботин не побоялся показать состояние АПК на Витебщине – самое честное интервью
09 ноября 2025 17:42

Рейд по фермам с губернатором. Субботин не побоялся показать состояние АПК на Витебщине – самое честное интервью

Новое предприятие по производству соков прямого отжима открылось в Шарковщине
06 ноября 2025 14:07

Новое предприятие по производству соков прямого отжима открылось в Шарковщине

От водоочистки до благоустройства – в каких направлениях будут сотрудничать Беларусь и Казахстан?
05 ноября 2025 10:33

От водоочистки до благоустройства – в каких направлениях будут сотрудничать Беларусь и Казахстан?

Лукашенко о господдержке Витебской области: «Просто так ничего не дадим»
24 октября 2025 18:58

Лукашенко о господдержке Витебской области: «Просто так ничего не дадим»

В Смоленске появится торгово-выставочный центр белорусских товаров
30 сентября 2025 10:52

В Смоленске появится торгово-выставочный центр белорусских товаров

Аграрии Витебской области намолотили 1 млн тонн зерна
09 сентября 2025 16:55

Аграрии Витебской области намолотили 1 млн тонн зерна