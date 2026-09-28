Новости по тегу #Отставки и назначения в Беларуси

Глава государства утвердил в должностях руководителей, которым предстоит решать важные задачи внутренней и внешней политики. Изменения затронули министерства и ведомства, Администрацию Президента и местную вертикаль.
Александр Лукашенко повторил свой тезис о том, что по пути укрупнения нужно идти вдумчиво, а не по принципу «объединим и пусть в своем болотце выживают как-нибудь сами».
В Беларуси теперь новый уполномоченный по делам религий и национальностей.
Им стал Владимир Белый.
Президент назначил нового начальника Генштаба.
Президент, согласовывая назначения, сделал акцент на двух ключевых драйверах развития регионов: эффективной кадровой политике и укреплении агропромышленного комплекса.
Заместителем главы Администрации Президента Беларуси назначен Павел Муравейко. Ранее он занимал пост начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя министра обороны.
«Лес и сельское хозяйство – это все, что мы сегодня имеем».
«Иногда и такие методы приходится применять. И вы не забывайте, что это придется реализовывать на местах».
Во Дворце Независимости 23 июля состоялся кадровый день.
Глава государства поручал прекратить активную застройку белорусской столицы.
До настоящего времени Вадим Ольшевский работал на посту заместителя председателя Брестского облисполкома, курируя вопросы строительства, транспорта и ЖКХ.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00