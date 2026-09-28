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Новости по тегу #Отставки и назначения в Беларуси

Лукашенко обратился к назначенцам: не торопитесь! Итоги кадрового дня у Лукашенко
28 сентября 2026 17:56

Лукашенко обратился к назначенцам: не торопитесь! Итоги кадрового дня у Лукашенко

Лукашенко: село мы опустошили прилично за последнее время – надо отдавать долги
28 сентября 2026 17:50

Лукашенко: село мы опустошили прилично за последнее время – надо отдавать долги

Лукашенко: Беларусь – это «замес» всех конфессий и национальностей
28 сентября 2026 17:33

Лукашенко: Беларусь – это «замес» всех конфессий и национальностей

Президент назначил нового начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси
28 сентября 2026 17:31

Президент назначил нового начальника Генштаба Вооруженных Сил Беларуси

Лукашенко: я должен знать все, что происходит в Вооруженных Силах
28 сентября 2026 16:46

Лукашенко: я должен знать все, что происходит в Вооруженных Силах

«Двигаться вперед, не стоять на месте»: Лукашенко обозначил конкретные задачи для новых управленцев
28 сентября 2026 11:09

«Двигаться вперед, не стоять на месте»: Лукашенко обозначил конкретные задачи для новых управленцев

От руководства министерств до местной вертикали! Лукашенко принял ряд кадровых решений
28 сентября 2026 10:54

От руководства министерств до местной вертикали! Лукашенко принял ряд кадровых решений

Лукашенко при назначении нового главы Минлесхоза: перестраивайте систему, но в лесу должен быть порядок!
23 июля 2026 17:30

Лукашенко при назначении нового главы Минлесхоза: перестраивайте систему, но в лесу должен быть порядок!

Лукашенко: пускай повоюют с комарами в лесу и поймут, что в поле не так плохо
23 июля 2026 17:28

Лукашенко: пускай повоюют с комарами в лесу и поймут, что в поле не так плохо

Главное – желание работать. Лукашенко ответил на «бурю» о трудовых мигрантах в Беларуси
23 июля 2026 17:24

Главное – желание работать. Лукашенко ответил на «бурю» о трудовых мигрантах в Беларуси

Новый министр архитектуры и строительства рассказал о реновации жилой застройки в Минске
23 июля 2026 17:22

Новый министр архитектуры и строительства рассказал о реновации жилой застройки в Минске

Коллективу Минархитектуры и строительства представили нового руководителя ведомства
23 июля 2026 17:01

Коллективу Минархитектуры и строительства представили нового руководителя ведомства