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Шатдаун может обойтись США в 14 млрд долларов

30 октября 2025 19:47
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Затянувшийся шатдаун может обойтись экономике США в сумму до 14 миллиардов долларов. И этот показатель увеличится в ближайшие недели. Об этом говорится в отчете бюджетного управления американского Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шатдаун может обойтись США в 14 млрд долларов-2

Основной причиной таких колоссальных потерь является вынужденный отпуск почти 700 тысяч федеральных служащих. Если нынешняя ситуация с приостановкой работы правительства сохранится до конца ноября, прогнозируется падение ВВП страны на 1-2 %, что в денежном эквиваленте составляет около 30 миллиардов долларов. 

Замедление экономической активности обусловлено рядом причин. Это, в частности, снижение объемов производства и сокращение федеральных расходов на товары, услуги и продовольственную помощь. 

# США # Экономический кризис

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