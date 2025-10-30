Шатдаун может обойтись США в 14 млрд долларов

Затянувшийся шатдаун может обойтись экономике США в сумму до 14 миллиардов долларов. И этот показатель увеличится в ближайшие недели. Об этом говорится в отчете бюджетного управления американского Конгресса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной причиной таких колоссальных потерь является вынужденный отпуск почти 700 тысяч федеральных служащих. Если нынешняя ситуация с приостановкой работы правительства сохранится до конца ноября, прогнозируется падение ВВП страны на 1-2 %, что в денежном эквиваленте составляет около 30 миллиардов долларов.

Замедление экономической активности обусловлено рядом причин. Это, в частности, снижение объемов производства и сокращение федеральных расходов на товары, услуги и продовольственную помощь.