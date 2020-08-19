«Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место». Как в Беларуси отпраздновали Яблочный Спас

Новости Беларуси. Яблочное настроение в день большого праздника. Православные верующие отмечают Преображение Господне. В народе день получил название Яблочный Спас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но это не значит, что в храмы несут только эти фрукты. Все дары нового урожая освящают святой водой, вспоминают библейские события и молятся о главном. Подробности о том, как православный праздник отметили прихожане гродненского Свято-Покровского кафедрального собора в материале Галины Буро.





Утро для верующих началось с подготовки фруктово-овощной корзины. У кого на что хватило времени и фантазии – есть настоящие праздничные натюрморты. И весь день люди шли в храм: целыми семьями, с детьми или поодиночке. Несмотря на будний день, в гродненском соборе яблоку негде упасть.

Мы всё время ходим в храм, и стараемся в обеденное время с работы прибежать. Ну, что – грушки, помидорчики даже. Яблочки, конечно. Деткам, чтобы говорили хорошо, есть такое поверье.



Освящать святой водой пищу – давняя традиция. В день Преображения Господня люди несут дары садов и огородов, как благодарность Всевышнему за урожай.





Галина Буро, СТВ:

Изначально считалось, что в этот день в церковь надо нести колосья и виноград. Но в наших широтах виноград к августу не успевает созреть. Поэтому его заменили на наши традиционные яблоки. Отсюда и название – Яблочный Спас.

Конечно, яблоко лишь символ праздника. Верующие вспоминают одно из самых таинственных событий Нового Завета. Когда ученики на горе Фавор увидели преобразившегося Господа.





Протоиерей Александр Ноздрин, духовник Гродненской епархии:

Этот свет, который исходил от Спасителя, он преобразил и их. И вот праздник Преображения – это праздник, когда мы понимаем, что Господь одно время был и человеком, и в то же время был божеством. И человеку удалось увидеть вот эту

Божественную силу, Божественную ясность. И он призывает нас всех преобразиться так, чтобы и мы светились, как вот спаситель наш, Господь Иисус Христос.



Поэтому и священники в этот день надевают белоснежные одежды, в храмах проходят праздничные литургии. А молитвы людей –о чистом и светлом.





Хочется самой быть чище, лучше, чтобы соответствовать. И сегодня мы молились за самое главное, за свою страну. Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место, чтобы не было никаких волнений. И молились за этих людей, которые выходят в бело-красных, с флагами, потому что они в страшном заблуждении.



Главное, чтобы мир был и спокойствие. И чтобы люди жили мирно, дружно. И чтобы все были здоровы, самое главное.

Желаю всем жителям города, республики очистить сегодня, если не утром, днём очистить покаянием между собой, близкими. И покаяться в том, что мы делали накануне. Чтобы осветилось сердце и душа, и было светло.