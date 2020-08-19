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«Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место». Как в Беларуси отпраздновали Яблочный Спас

19 августа 2020 19:00
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Новости Беларуси. Яблочное настроение в день большого праздника. Православные верующие отмечают Преображение Господне. В народе день получил название Яблочный Спас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Но это не значит, что в храмы несут только эти фрукты. Все дары нового урожая освящают святой водой, вспоминают библейские события и молятся о главном. 

Подробности о том, как православный праздник отметили прихожане гродненского Свято-Покровского кафедрального собора в материале Галины Буро.  

«Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место». Как в Беларуси отпраздновали Яблочный Спас-1



Утро для верующих началось с подготовки фруктово-овощной корзины. У кого на что хватило времени и фантазии – есть настоящие праздничные натюрморты. И весь день люди шли в храм: целыми семьями, с детьми или поодиночке. Несмотря на будний день, в гродненском соборе яблоку негде упасть.  

«Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место». Как в Беларуси отпраздновали Яблочный Спас-3

«Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место». Как в Беларуси отпраздновали Яблочный Спас-5

Мы всё время ходим в храм, и стараемся в обеденное время с работы прибежать. Ну, что – грушки, помидорчики даже. Яблочки, конечно. Деткам, чтобы говорили хорошо, есть такое поверье.  

Освящать святой водой пищу – давняя традиция. В день Преображения Господня люди несут дары садов и огородов, как благодарность Всевышнему за урожай.   

Галина Буро, СТВ:   
Изначально считалось, что в этот день в церковь надо нести колосья и виноград. Но в наших широтах виноград к августу не успевает созреть. Поэтому его заменили на наши традиционные яблоки. Отсюда и название – Яблочный Спас.  

«Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место». Как в Беларуси отпраздновали Яблочный Спас-8

«Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место». Как в Беларуси отпраздновали Яблочный Спас-10

Конечно, яблоко лишь символ праздника. Верующие вспоминают одно из самых таинственных событий Нового Завета. Когда ученики на горе Фавор увидели преобразившегося Господа. 

«Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место». Как в Беларуси отпраздновали Яблочный Спас-12

Протоиерей Александр Ноздрин, духовник Гродненской епархии:   
Этот свет, который исходил от Спасителя, он преобразил и их. И вот праздник Преображения – это праздник, когда мы понимаем, что Господь одно время был и человеком, и в то же время был божеством. И человеку удалось увидеть вот эту
Божественную силу, Божественную ясность. И он призывает нас всех преобразиться так, чтобы и мы светились, как вот спаситель наш, Господь Иисус Христос.   

Поэтому и священники в этот день надевают белоснежные одежды, в храмах проходят праздничные литургии. А молитвы людей о чистом и светлом.  

Хочется самой быть чище, лучше, чтобы соответствовать. И сегодня мы молились за самое главное, за свою страну. Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место, чтобы не было никаких волнений. И молились за этих людей, которые выходят в бело-красных, с флагами, потому что они в страшном заблуждении.  

«Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место». Как в Беларуси отпраздновали Яблочный Спас-15


Главное, чтобы мир был и спокойствие. И чтобы люди жили мирно, дружно. И чтобы все были здоровы, самое главное.  

«Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место». Как в Беларуси отпраздновали Яблочный Спас-17

Желаю всем жителям города, республики очистить сегодня, если не утром, днём очистить покаянием между собой, близкими. И покаяться в том, что мы делали накануне. Чтобы осветилось сердце и душа, и было светло.   

«Чтобы всё было тихо, спокойно, чтобы всё стало на своё место». Как в Беларуси отпраздновали Яблочный Спас-20

Праздник Преображения Господня выпадает на Успенский пост, но в этот день разрешается его послабление.  

Яблочный Спас – второй из трёх Спасов. Впереди ещё Ореховый, его также называют хлебным. Верующие его отметят в следующую субботу.   

# Православные в Беларуси # общество # Галина Буро

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