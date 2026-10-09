Новости по тегу #Владимир Караник

География участников широкая – собрались эксперты из Беларуси, России, Китая, Турции, Индии и Израиля.
Возвращенные на родину уникальные исторические реликвии теперь может увидеть каждый.
Биологи, медики, инженеры, гуманитарии – у каждой своя область, но общая цель: превратить идею в результат, а результат – в технологию.
Около 300 участниц представляют свои исследования в различных сферах.
Фестиваль науки – крупнейшее научно-популярное событие для нашей страны. Он проходит уже в восьмой раз.
Гости смогут не только слушать и наблюдать, но и экспериментировать, собирать конструкции, участвовать в соревнованиях. Фестиваль пройдет при поддержке Национальной академии наук Беларуси.
Мин Аун Хлайн прилетел в Беларусь со внушительной делегацией, а это, безусловно, подчеркивает серьезность намерений Нейпьидо.
Лукашенко: «У нас образовательных, научных и прочих центров предостаточно. Для Беларуси предостаточно. Это была моя цель – сохранить все то хорошее, что осталось после Советского Союза».
Задача – объединить лучшие умы страны для работы над прорывными технологиями, которые обогатят экономику страны.
Президент посетил МТК «Устенский» предприятия «Устье», которое принадлежит Национальной академии наук Беларуси.
Президент заявил, что проект движется медленно. За пять лет появилось лишь 2 000 голов.
Быть хозяевами на своей земле, спокойно жить, работать и растить детей под мирным небом – пожалуй, главная ценность, которую мы научились беречь. Белорусам действительно есть чем гордиться.
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