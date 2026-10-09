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Новости по тегу #Владимир Караник

III Международный конгресс «Инновационная кардиология» принимает Минск
09 октября 2026 10:57

III Международный конгресс «Инновационная кардиология» принимает Минск

Выставка «В поисках утраченного. Возвращение» открылась в Минске
29 сентября 2026 17:22

Выставка «В поисках утраченного. Возвращение» открылась в Минске

Впервые в Минске! 300 женщин-ученых собрались на форуме – как это было
25 сентября 2026 17:15

Впервые в Минске! 300 женщин-ученых собрались на форуме – как это было

Форум женщин-ученых впервые проходит в Минске
25 сентября 2026 11:16

Форум женщин-ученых впервые проходит в Минске

От робототехники до медицины! Разработки белорусских ученых представили на фестивале науки в Минске
05 сентября 2026 15:13

От робототехники до медицины! Разработки белорусских ученых представили на фестивале науки в Минске

Фестиваль науки пройдет в Ботаническом саду 5 и 6 сентября
02 сентября 2026 17:16

Фестиваль науки пройдет в Ботаническом саду 5 и 6 сентября

День больших переговоров. О чем договорились президенты Беларуси и Мьянмы – все подробности
21 августа 2026 17:01

День больших переговоров. О чем договорились президенты Беларуси и Мьянмы – все подробности

Академия интеллектуальных технологий появится в Беларуси. Кто сможет поступить и чему будут учить?
04 августа 2026 17:23

Академия интеллектуальных технологий появится в Беларуси. Кто сможет поступить и чему будут учить?

3 высшие школы, доступ ко всему научному потенциалу – какой будет новая Академия для талантливых белорусов
04 августа 2026 17:20

3 высшие школы, доступ ко всему научному потенциалу – какой будет новая Академия для талантливых белорусов

«Топчетесь на одном месте!». Лукашенко поднял проблему падежа скота
14 июля 2026 16:40

«Топчетесь на одном месте!». Лукашенко поднял проблему падежа скота

Лукашенко поручил выработать четкую программу по разведению красной породы коров в Беларуси
14 июля 2026 10:51

Лукашенко поручил выработать четкую программу по разведению красной породы коров в Беларуси

Технологический щит страны! Караник рассказал о направлениях белорусской науки и разработке лекарств
03 июля 2026 12:20

Технологический щит страны! Караник рассказал о направлениях белорусской науки и разработке лекарств