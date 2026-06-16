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Новости по тегу #Сергей Ковальчук

Ковальчук: в Беларуси есть перспективы роста клубных и игровых видов спорта
16 июня 2026 17:05

Ковальчук: в Беларуси есть перспективы роста клубных и игровых видов спорта

Представители спортивной общественности почтили память погибших в годы Великой Отечественной
08 мая 2026 18:04

Представители спортивной общественности почтили память погибших в годы Великой Отечественной

«Так быть не должно». Лукашенко поручил увеличить товарооборот с Чукоткой. Подробности встречи
30 марта 2026 17:04

«Так быть не должно». Лукашенко поручил увеличить товарооборот с Чукоткой. Подробности встречи

Коммунальщики обновляют дорожное покрытие – как проходит устранение дефектов в Смолевичском районе
14 марта 2026 17:00

Коммунальщики обновляют дорожное покрытие – как проходит устранение дефектов в Смолевичском районе

«Минская лыжня» в «Раубичах» собрала более 200 участников – отобрали самые яркие моменты праздника
07 марта 2026 18:09

«Минская лыжня» в «Раубичах» собрала более 200 участников – отобрали самые яркие моменты праздника

Министерство спорта и туризма представило Книгу почёта
13 ноября 2025 19:29

Министерство спорта и туризма представило Книгу почёта

В НОК Беларуси чествовали национальную команду по пляжному футболу
25 июня 2025 11:44

В НОК Беларуси чествовали национальную команду по пляжному футболу

«Наша сила в регионах!» Как Поставы встречали фестиваль «Вытокі» – собрали яркие моменты
08 июня 2025 17:45

«Наша сила в регионах!» Как Поставы встречали фестиваль «Вытокі» – собрали яркие моменты

В Поставах проходит третий день масштабного фестиваля «Вытокі»
07 июня 2025 13:38

В Поставах проходит третий день масштабного фестиваля «Вытокі»

Остальное зарабатывайте сами – министр спорта рассказал, что изменится в финансировании клубов
04 апреля 2025 17:15

Остальное зарабатывайте сами – министр спорта рассказал, что изменится в финансировании клубов

Выставка «Отдых» собрала в Минске более 500 участников из 9 стран
27 марта 2025 13:48

Выставка «Отдых» собрала в Минске более 500 участников из 9 стран

Вопросы о совместных проектах обсудили на коллегии министерств спорта Беларуси и России
16 февраля 2025 18:12

Вопросы о совместных проектах обсудили на коллегии министерств спорта Беларуси и России