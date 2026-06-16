Новости по тегу #Сергей Ковальчук

Как сказал министр спорта, по итогам совещания принято решение усилить роль и работу наблюдательного совета за деятельностью клуба «Динамо-Минск».
Известные атлеты и функционеры возложили цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина».
Президент провел переговоры с губернатором Чукотки.
Каждая яма на дороге – это не только дискомфорт, но и риск. Выбоины могут стать причиной серьезных аварий. Поэтому состояние покрытия – вопрос в первую очередь безопасности.
Причем на трассе сегодня не профессиональные спортсмены, а люди самых разных профессий – те, кто просто любит спорт и готов доказать: азарт соревнований не зависит от должности.
Организаторы создали уникальный документ, в котором будет отображена наша современная история. Пока готовы пять первых страниц, но книга будет регулярно пополняться новыми именами тех, кто внес значимый вклад в развитие нашего спорта.
Спортсмены были удостоены нагрудных знаков и удостоверения о присвоении звания «Мастер спорта международного класса».
Это настоящий микс культуры, традиций и спорта, который дает возможность лучше узнать себя и свою страну.
26 площадок, 32 вида спорта – масштабы состязания впечатляют даже самых искушенных любителей активного образа жизни.
«Если они получают от государственного предприятия средства, они будут получать по нормам бюджета», – отметил Сергей Ковальчук.
Впервые гости из Султаната Оман и Кабардино-Балкарской Республики. Беларусь сегодня предлагает 13 видов туризма. Ведущее направление – санаторно-курортное оздоровление.
После завершения Кубка сильнейших по биатлону Минск примет состязание лучших конькобежцев, которые поспорят за награды на «Минск-Арене». Также Кубок сильнейших состоится и в летнем сегменте.
09 октября 2026 08:09
09 октября 2026 08:07
09 октября 2026 08:01
09 октября 2026 08:00
09 октября 2026 07:54
09 октября 2026 07:26
09 октября 2026 07:26
09 октября 2026 07:24