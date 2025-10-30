Хатибзаде: Запад хочет продолжения конфликта, чтобы украинский народ и дальше погибал

Саид Хатибзаде, заместитель министра иностранных дел Ирана:

Мы очень сожалеем, что коллективный Запад, европейские страны не хотят окончания этой войны, они хотят, чтобы этот конфликт продолжался, чтобы украинский народ дальше погибал. Как только это все закончится, это будет лучше для всех. Мы очень рады, что Президент Республики Беларусь, правительство Беларуси предлагает любую помощь и содействие в прекращении этого конфликта. Россия, Беларусь и Украина – это братья. Исламская Республика Иран тоже желает поддерживать быстрейшее окончание этой войны. Поскольку в этой войне нет никого победителя, а только некоторые страны хотят разжечь огонь и распространить его.

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