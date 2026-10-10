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Новости по тегу #Юрий Назаров

От подворий до концертной программы! Чем удивляют гостей фестиваля-ярмарки «Дажынкі» в Калинковичах?
10 октября 2026 14:24

От подворий до концертной программы! Чем удивляют гостей фестиваля-ярмарки «Дажынкі» в Калинковичах?

Лукашенко: надо сделать так, чтобы райагросервисы не были пасынками у наших заводов
13 июля 2026 16:51

Лукашенко: надо сделать так, чтобы райагросервисы не были пасынками у наших заводов

Чудо, если мы сделаем такие ремонтные мастерские – Лукашенко в Шкловском районе
13 июля 2026 10:52

Чудо, если мы сделаем такие ремонтные мастерские – Лукашенко в Шкловском районе

Юрий Назаров проинспектировал строительство молокоперерабатывающего завода в Шклове
26 марта 2026 17:10

Юрий Назаров проинспектировал строительство молокоперерабатывающего завода в Шклове

В Минске наградили работников АПК Управления делами Президента
13 ноября 2025 17:42

В Минске наградили работников АПК Управления делами Президента

В Сочи может появиться белорусский медицинский центр
02 ноября 2025 17:59

В Сочи может появиться белорусский медицинский центр

Лукашенко рассказали о новом проекте на Нарочи
31 октября 2025 16:51

Лукашенко рассказали о новом проекте на Нарочи

«Он не критиковал, он пожурил нас» – Назаров о реакции Лукашенко на Городец
12 октября 2025 17:46

«Он не критиковал, он пожурил нас» – Назаров о реакции Лукашенко на Городец

Назаров пригласил Лукашенко приехать в Городец уже весной: «Покажем обновлённую инфраструктуру»
08 октября 2025 17:37

Назаров пригласил Лукашенко приехать в Городец уже весной: «Покажем обновлённую инфраструктуру»

Беларусь и Оман готовят масштабный проект в сельском хозяйстве. Назаров рассказал подробности
08 октября 2025 17:20

Беларусь и Оман готовят масштабный проект в сельском хозяйстве. Назаров рассказал подробности

Президент Беларуси 8 октября заслушал ряд докладов
08 октября 2025 13:33

Президент Беларуси 8 октября заслушал ряд докладов

Лукашенко поднял проблему использования мелиорированных земель: природе отдавать нельзя
04 октября 2025 13:48

Лукашенко поднял проблему использования мелиорированных земель: природе отдавать нельзя