Новости по тегу #Юрий Назаров

Вместо гула комбайнов – музыка, вместо напряженного графика уборочной – праздничные торжества. 10 октября Калинковичи принимают областные «Дажынкі»
«Надо, чтобы это были их родные дети. Прежде всего им запчасти и прочее. Будьте добры обслуживать как следует. Я уже не говорю про гарантию».
Глава государства отметил, что все должно быть по аналогии с тем, как обслуживают белорусские машины в мультибрендовых центрах за рубежом.
В Шкловском районе по поручению главы государства реализуется сразу несколько проектов, которые не просто дадут импульс развитию, а станут образцом для других регионов страны.
За значительный вклад в общий результат (а итоги сельскохозяйственного года радуют) лучшие специалисты получили заслуженные награды – медали «За трудовые заслуги» и почетные грамоты.
«Сочи – полумиллионный город, а медицины практически нет», – отметил Юрий Назаров во время доклада Президенту.
Этим утром в планах посещения главой государства значился Березинский биосферный заповедник.
«Президента я пригласил весной приехать в Городец, и мы ему покажем совершенно обновленную, а где-то и новую инфраструктуру сельскохозяйственного производства».
Юрий Назаров отчитался о ходе строительства объектов, ряд из которых не так давно инспектировал Александр Лукашенко.
Речь о совместном проекте, который собираются реализовать – пока предположительно – в Витебской области.
Юрий Назаров доложил о ходе строительства объектов, а Александр Вольфович – о результате совместных белорусско-российских учений «Запад-2025».
«Как бы плохо это ни звучало, природе земли отдавать нельзя. Я имею в виду мелиорацию. У нас мелиорированные земли, надо за ними ухаживать», – поделился Президент.
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