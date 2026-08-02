Новости по тегу #Александр Червяков

Сегодня наши взгляды в основном обращены на Глобальный Юг. Азия, Африка, Ближний Восток – за этими регионами – будущее.
Наиболее заметную динамику показывает белорусский экспорт – плюс 27 %.
На мероприятии собрались дипломаты разных государств, представители секретариата ШОС, экспертного и медийного сообщества.
На площадке белорусской дипломатической миссии в онлайн-формате обсуждаются технические и организационные вопросы.
Открытие прошло в рамках Форума по высококачественному развитию промышленного сотрудничества между Китаем, Россией и Беларусью.
В Пекине прошла встреча Посла Беларуси Александра Червякова с ведущими китайскими туркомпаниями.
Во Дворце Независимости состоялось масштабное совещание по нашей стратегии на китайском векторе. И здесь важнейшие вопросы: как нарастить наш экспорт и вывести инвестиционное направление на новый уровень.
Участие в нем в 2025 году приняло рекордное количество бегунов – 26 тысяч.
30 августа начался рабочий визит Александра Лукашенко в Китай. Белорусский борт номер один пару часов назад приземлился в аэропорту мегаполиса Тяньцзинь – крупнейшего промышленного, портового и финансового центра Поднебесной.
Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Китай.
Впереди – новая глава белорусско-китайского вектора сотрудничества. Александр Лукашенко со 2 по 4 июня совершает визит в Китайскую Народную Республику. В столице этой страны пройдет традиционная дружеская семейная встреча белорусского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.
Седьмая выставка импорта в Шанхае и самая представительная. Наша страна – неизменный участник всех масштабных бизнес-форумов. У Беларуси на шанхайском ЭКСПО свой национальный павильон.
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