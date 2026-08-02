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Новости по тегу #Александр Червяков

От Азии до Африки. Как Беларусь выстраивает партнерство со странами Глобального Юга?
02 августа 2026 17:22

От Азии до Африки. Как Беларусь выстраивает партнерство со странами Глобального Юга?

С начала 2026 года товарооборот между Беларусью и Китаем достиг 3,7 млрд долларов
29 июня 2026 10:54

С начала 2026 года товарооборот между Беларусью и Китаем достиг 3,7 млрд долларов

Торжественный прием по случаю Дня Независимости Беларуси прошел в Пекине
29 июня 2026 06:17

Торжественный прием по случаю Дня Независимости Беларуси прошел в Пекине

Первый форум регионов Беларуси и Китая: как идет подготовка к масштабному событию
11 июня 2026 05:53

Первый форум регионов Беларуси и Китая: как идет подготовка к масштабному событию

В Харбине начал работу Китайско-Белорусский международный промышленный центр инновационного сотрудничества
19 мая 2026 06:06

В Харбине начал работу Китайско-Белорусский международный промышленный центр инновационного сотрудничества

Беларусь укрепляет туристическое сотрудничество с Китаем
11 мая 2026 05:51

Беларусь укрепляет туристическое сотрудничество с Китаем

Червяков: создание товаропроводящей сети – один из актуальных вопросов по продвижению экспорта в Китай
27 января 2026 17:59

Червяков: создание товаропроводящей сети – один из актуальных вопросов по продвижению экспорта в Китай

Международный марафон ШОС состоялся в Куньмине
01 декабря 2025 06:56

Международный марафон ШОС состоялся в Куньмине

Лукашенко прилетел в Китай для участия в саммите ШОС – что в программе визита?
30 августа 2025 17:43

Лукашенко прилетел в Китай для участия в саммите ШОС – что в программе визита?

«Повестка очень обширная». Посол Беларуси в Китае рассказал о предстоящем саммите ШОС
30 августа 2025 10:30

«Повестка очень обширная». Посол Беларуси в Китае рассказал о предстоящем саммите ШОС

Лукашенко – с визитом в Китае. Как в Пекине встретили белорусского лидера и что на повестке?
02 июня 2025 17:13

Лукашенко – с визитом в Китае. Как в Пекине встретили белорусского лидера и что на повестке?

Китайцы очень любят наши товары! Чем удивляла Беларусь на выставке в Поднебесной?
10 ноября 2024 17:44

Китайцы очень любят наши товары! Чем удивляла Беларусь на выставке в Поднебесной?