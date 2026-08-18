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Новости по тегу #Дмитрий Пантус

Лукашенко подарили первый полностью белорусский автомат
18 августа 2026 17:16

Лукашенко подарили первый полностью белорусский автомат

У нас есть все, чтобы вооружить солдата – Лукашенко на отечественном производстве стрелкового оружия
18 августа 2026 17:07

У нас есть все, чтобы вооружить солдата – Лукашенко на отечественном производстве стрелкового оружия

Дмитрий Пантус назвал разработку пулемета одной из ключевых задач на ближайшие годы
18 августа 2026 13:30

Дмитрий Пантус назвал разработку пулемета одной из ключевых задач на ближайшие годы

Модернизированные танки Т-72БМ2 белорусской модификации поступили в 11-ю механизированную бригаду
08 июля 2026 11:59

Модернизированные танки Т-72БМ2 белорусской модификации поступили в 11-ю механизированную бригаду

Современное вооружение, ракетостроение и экспорт – Пантус озвучил детали совещания у Лукашенко
11 мая 2026 13:46

Современное вооружение, ракетостроение и экспорт – Пантус озвучил детали совещания у Лукашенко

От волонтеров до руководителей ведомств! Как акция «Лес! Добро! Порядок!» объединила тысячи неравнодушных
28 марта 2026 17:53

От волонтеров до руководителей ведомств! Как акция «Лес! Добро! Порядок!» объединила тысячи неравнодушных

Пантус поделился подробностями создания в Беларуси собственного производства боеприпасов
10 февраля 2026 13:44

Пантус поделился подробностями создания в Беларуси собственного производства боеприпасов

Военно-техническое сотрудничество Беларуси и России обсудили в Минске
01 ноября 2025 17:00

Военно-техническое сотрудничество Беларуси и России обсудили в Минске

Лукашенко обсудит с Путиным дальнейшие шаги по модернизации ракетного производства
21 августа 2025 16:33

Лукашенко обсудит с Путиным дальнейшие шаги по модернизации ракетного производства

Создавали мы её с нуля – Лукашенко провёл совещание по вопросам развития ракетостроения в Беларуси
21 августа 2025 10:43

Создавали мы её с нуля – Лукашенко провёл совещание по вопросам развития ракетостроения в Беларуси

Лукашенко на полигоне в Брестской области: модернизация – немалые деньги, но беспилотники нужны
14 июня 2025 18:40

Лукашенко на полигоне в Брестской области: модернизация – немалые деньги, но беспилотники нужны

Идём на взлёт! В каком году состоится премьера белорусско-российского самолёта «Освей»?
01 июня 2025 17:20

Идём на взлёт! В каком году состоится премьера белорусско-российского самолёта «Освей»?