Новости по тегу #Дмитрий Пантус

Президент посетил уникальное производство в Минской области.
Александр Лукашенко посетил уникальное производство в Минской области. Это научно-производственная организация «Кидма тек» в системе Госвоенпрома. Именно здесь выполнено поручение главы государства по локализации серийного производства стрелкового оружия.
Своя технологическая база – это возможность смотреть на несколько шагов вперед. Прицел на дальнейшую работу уже есть. Деталями с журналистами поделился председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси.
Танки полностью соответствуют требованиям современного боя. Там повышена динамическая защита корпуса и башни, улучшена огневая мощь.
Как сообщил журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус – акцент смещен в сторону разумной достаточности и самостоятельных разработок.
В Смолевичском районе стало на один гектар леса больше благодаря работе команды центрального аппарата военно-промышленного комитета. Всего за несколько часов здесь пустили корни 8 тысяч деревьев.
Александр Лукашенко провел совещание по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса.
Алгоритм работы в сфере оборонно-промышленного комплекса в последние годы подвергся качественным изменениям.
«Динамика уровня военных угроз и существенное увеличение нашими западными соседями военных расходов вынуждает нас постоянно уделять самое пристальное внимание вопросу обороноспособности Беларуси, России, нашего союза».
Совещание носило закрытый характер. О перспективах дальнейшего развития отрасли ракетостроения главе государства доложил председатель Государственного военно-промышленного комитета.
Укрепление обороноспособности остается одной из приоритетных задач. Чтобы выйти на новый уровень в контексте БПЛА – необходимо снизить зависимость от импорта комплектующих, а также ускорить темпы серийного производства.
«Освей» – легкий многоцелевой 19-местный турбовинтовой самолет. Союзные крылья должны стать достойной заменой зарубежным аналогам.
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