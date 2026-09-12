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Новости по тегу #Руслан Пархамович

Праздничные локации развернулись по всему городу! Как Гомель отмечает 884-летие?
12 сентября 2026 13:53

Праздничные локации развернулись по всему городу! Как Гомель отмечает 884-летие?

Только вперед – Лукашенко дал напутствие новому мэру Гомеля
12 мая 2026 18:44

Только вперед – Лукашенко дал напутствие новому мэру Гомеля

Пархамович: дисциплина – это первое, что поможет совершить качественный рывок в городе Гомеле
12 мая 2026 13:46

Пархамович: дисциплина – это первое, что поможет совершить качественный рывок в городе Гомеле

Руслана Пархамовича представили местной вертикали как помощника Президента – инспектора по Гомельской области
12 марта 2025 17:17

Руслана Пархамовича представили местной вертикали как помощника Президента – инспектора по Гомельской области

В Беларуси рассматривают упрощение участия граждан в строительстве жилья
04 декабря 2024 17:21

В Беларуси рассматривают упрощение участия граждан в строительстве жилья

Руслан Пархамович заявил о положительной динамике в цементной отрасли Беларуси
28 октября 2024 07:00

Руслан Пархамович заявил о положительной динамике в цементной отрасли Беларуси

Во Дворце Республики чествовали лучших представителей строительной отрасли
07 августа 2024 17:28

Во Дворце Республики чествовали лучших представителей строительной отрасли

Пархамович: усиливается господдержка при строительстве жилья в сельской местности
08 июля 2024 16:52

Пархамович: усиливается господдержка при строительстве жилья в сельской местности

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?
19 мая 2024 17:41

Яркие моменты визита Лукашенко в Азербайджан! Как прошла поездка белорусского лидера?

Беларусь будет участвовать в послевоенном восстановлении территорий Азербайджана
18 мая 2024 08:00

Беларусь будет участвовать в послевоенном восстановлении территорий Азербайджана

Первый агрогородок по белорусскому проекту появится в Агдамском районе Азербайджана
17 мая 2024 17:19

Первый агрогородок по белорусскому проекту появится в Агдамском районе Азербайджана

Как упростят процесс строительства? Рассказал глава Минстройархитектуры
07 мая 2024 19:00

Как упростят процесс строительства? Рассказал глава Минстройархитектуры