Новости по тегу #Руслан Пархамович

Главной точкой притяжения стала площадь Ленина. Здесь работают три гастрономические зоны: «Сырный квартал», фестиваль белорусской кухни и зона фудтраков.
Как подчеркнул глава государства, дисциплина, порядок и эффективность на каждом участке начинаются с конкретных людей и их личной ответственности.
Кресло мэра второго по величине города страны, Гомеля, займет Руслан Пархамович.
Александр Лукашенко 10 марта назначил Руслана Пархамовича на новую должность. Первое мероприятие назначенца – участие в сессии областного Совета депутатов. Перед новым помощником стоит широкий круг задач.
«Человек должен выбрать уже готовую квартиру, получить льготный кредит и за три-четыре месяца фактически въехать в новое жилье», – отметил министр архитектуры и строительства.
Министр архитектуры и строительства посетил предприятие «Кричевцементношифер». Руслан Пархамович пообщался с коллективом завода и ознакомился с ходом реализации сразу нескольких важных инвестпроектов.
07 октября 2026 17:13
07 октября 2026 16:58
07 октября 2026 15:47
07 октября 2026 15:15
07 октября 2026 14:59
07 октября 2026 14:43
07 октября 2026 14:25
07 октября 2026 14:06