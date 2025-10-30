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«Минчанка-2» прервала победную серию в регулярном чемпионате Молодёжной волейбольной лиги России

30 октября 2025 20:15
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«Минчанка-2» прервала победную серию в регулярном чемпионате Молодежной волейбольной лиги России. Матчи третьего этапа турнира фарм-клубов проходят в Краснодаре, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Столичный коллектив встречался с «Тулицей-2». Первый игровой отрезок остался за нашими девушками. Во втором оппонентки взяли уверенный реванш. Несмотря на все усилия землячек вернуть инициативу себе, следующие две партии вновь остались за россиянками, которые и праздновали итоговую викторию со счетом 3:1 по сетам. 

Это поражение стало для белорусок первым со старта сезона. До этого минчанки были сильнее в 9 противостояниях кряду. В субботу и воскресенье соотечественницы проведут повторные поединки с соперницами из краснодарского «Динамо» и Тульской области.

# Волейбол

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