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Новости по тегу #Валерий Вакульчик

В Бресте перезахоронили останки бойцов Красной армии и мирных граждан, погибших в годы ВОВ
17 апреля 2025 13:48

В Бресте перезахоронили останки бойцов Красной армии и мирных граждан, погибших в годы ВОВ

В рамках единого дня информирования в Бресте прошла встреча Валерия Вакульчика с сотрудниками «Белпочты»
20 марта 2025 17:22

В рамках единого дня информирования в Бресте прошла встреча Валерия Вакульчика с сотрудниками «Белпочты»

В Парохонске по поручению Президента открыли общественную спортивную площадку
05 ноября 2024 14:05

В Парохонске по поручению Президента открыли общественную спортивную площадку

На границе с Польшей обустроят дополнительные зоны отдыха и фуд-корты
16 августа 2024 08:36

На границе с Польшей обустроят дополнительные зоны отдыха и фуд-корты

Помощник Президента Вакульчик встретился с коллективом Брестской центральной городской больницы
15 августа 2024 17:50

Помощник Президента Вакульчик встретился с коллективом Брестской центральной городской больницы

Поручение Президента – Валерий Вакульчик посмотрел, в каких условиях живут молодые специалисты в Бресте
12 августа 2024 14:07

Поручение Президента – Валерий Вакульчик посмотрел, в каких условиях живут молодые специалисты в Бресте

В Брестской области определился первый комбайнер-тысячник
11 июля 2024 17:25

В Брестской области определился первый комбайнер-тысячник

Вакульчик: идея ВНС будет востребована во многих странах мира
28 апреля 2024 17:04

Вакульчик: идея ВНС будет востребована во многих странах мира

Вакульчик: ВНС – наглядный пример народного характера политики нашего Президента
25 апреля 2024 07:07

Вакульчик: ВНС – наглядный пример народного характера политики нашего Президента

Поистине народный проект! Как строят Республиканский центр патриотического воспитания молодёжи в Бресте?
20 апреля 2024 16:41

Поистине народный проект! Как строят Республиканский центр патриотического воспитания молодёжи в Бресте?

«Санкционное давление только подзадоривает». Новый цех по глубокой переработке мяса появился в Кобринском районе
03 ноября 2022 18:22

«Санкционное давление только подзадоривает». Новый цех по глубокой переработке мяса появился в Кобринском районе

Вакульчик о героическом поступке белорусских лётчиков: «Это прежде всего благодаря воспитанию в семье»
20 мая 2022 19:20

Вакульчик о героическом поступке белорусских лётчиков: «Это прежде всего благодаря воспитанию в семье»