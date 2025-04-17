Новости по тегу #Валерий Вакульчик

Проводить в последний путь героев, благодаря которым мы живем в свободной и мирной стране, пришли представители городской администрации, силовых структур, духовенства, общественности, школьники и студенты.
Формат беседы – интерактивный. Обмен мнениями, интересная и взаимополезная дискуссия – встреча прошла в познавательной атмосфере.
«Подарок Президента – это подарок, который стимулирует развитие и движение вперед», – отметил помощник Президента – инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик.
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