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Новости по тегу #Игорь Карпенко

Карпенко прибыл в Москву для наблюдения за выборами депутатов Госдумы
18 сентября 2026 09:01

Карпенко прибыл в Москву для наблюдения за выборами депутатов Госдумы

Игорь Карпенко посетил Белорусский национальный технический университет
18 июня 2026 11:36

Игорь Карпенко посетил Белорусский национальный технический университет

1 июня отмечают Международный день защиты детей. Рассказываем, как он прошел в Беларуси
01 июня 2026 18:37

1 июня отмечают Международный день защиты детей. Рассказываем, как он прошел в Беларуси

Ставка на цифровизацию – в Гродно проходит XI международная научно-практическая конференция
22 мая 2026 08:35

Ставка на цифровизацию – в Гродно проходит XI международная научно-практическая конференция

Выборы делегата ВНС вместо выбывшего назначены ЦИК на 16 мая
27 апреля 2026 10:51

Выборы делегата ВНС вместо выбывшего назначены ЦИК на 16 мая

Объединилась вся страна! Какие задачи стояли у регионов? Детали республиканского субботника
18 апреля 2026 18:18

Объединилась вся страна! Какие задачи стояли у регионов? Детали республиканского субботника

ЦИК Беларуси и Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве
28 марта 2026 10:37

ЦИК Беларуси и Кыргызстана подписали соглашение о сотрудничестве

Карпенко: тема «Хатыни» актуальна – она объединяет людей доброй воли, что встали на борьбу с фашизмом
22 марта 2026 11:32

Карпенко: тема «Хатыни» актуальна – она объединяет людей доброй воли, что встали на борьбу с фашизмом

Итоги уходящего года обсудил Игорь Карпенко со студентами и преподавателями БГПУ
08 декабря 2025 18:25

Итоги уходящего года обсудил Игорь Карпенко со студентами и преподавателями БГПУ

Выборы делегатов ВНС вместо выбывших назначены на 12 декабря
14 ноября 2025 18:35

Выборы делегатов ВНС вместо выбывших назначены на 12 декабря

Задача государственной важности! В Беларуси проходит акция «Дай лесу новае жыццё»
18 октября 2025 13:38

Задача государственной важности! В Беларуси проходит акция «Дай лесу новае жыццё»

Прозрачные выборы против западного вмешательства – Беларусь поделилась опытом электорального процесса
08 октября 2025 18:35

Прозрачные выборы против западного вмешательства – Беларусь поделилась опытом электорального процесса