Новости по тегу #Игорь Карпенко

Председатель ЦИК Беларуси прибыл в Москву для наблюдения за выборами депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Голосование на выборах пройдет с 18 по 20 сентября.
Игорю Карпенко продемонстрировали возможности нового учебно-лабораторного корпуса – современные аудитории и передовые научные комплексы.
Для нашей страны благополучие подрастающего поколения – это последовательная государственная политика.
Как эффективно организовать работу с цифровой инфраструктурой, обсуждают в Гродно. Купаловский университет принимает XI международную научно-практическую конференцию. Она собрала более 230 участников из 16 стран, включая экспертов из Евросоюза.
Корректировка состава участников ВНС связана с тем, что ранее избранный делегат сложил полномочия по основаниям, предусмотренным законодательством.
В каждом регионе – свои задачи, но общая цель одна: сделать пространство вокруг более комфортным.
Избирательные комиссии Беларуси и Кыргызстана выводят сотрудничество на новый уровень. Это предусмотрено подписанным 28 марта в Минске соглашением о сотрудничестве между центральными избирательными органами двух стран.
«Пусть даже таким способом, мирным сопротивлением, но вместе с тем отдав свои жизни на алтарь той Великой Победы, которую мы чтим и уважаем».
На встрече подвели итоги уходящего Года благоустройства, поговорили и о пятилетке качества.
Некоторые ранее избранные делегаты сложили полномочия по основаниям, которые предусмотрены законом. Так, от Федерации профсоюзов их 80, двое будут переизбраны. Именно ФПБ обратилось с просьбой назначить выборы новых делегатов.
Всего этой осенью в Беларуси планируют высадить около 21 миллиона деревьев на площади более 3 тысяч гектар
Как повысить правовую культуру, укрепить электоральный суверенитет и противодействовать новым вызовам для обеспечения демократичности избирательного процесса? Эти и другие вопросы обсудили участники международного форума в Минске.
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