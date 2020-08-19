Михаил Орда: всё, что происходило на улицах, походило на войну или могло перерасти в войну

Новости Беларуси. Федерация профсоюзов не остается в стороне от политической жизни страны, и у нее есть свое видение, как сегодня можно примирить стороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, рабочих, призывающих к забастовкам, и руководство предприятий. Своим мнением поделился председатель федерации Михаил Орда. Татьяна Рудаковская:

В последние дни мы наблюдаем некоторые попытки приостановить деятельность на крупнейших предприятиях страны: МАЗ, БелАЗ… Как вы прокомментируете происходящее? Если идет остановка предприятия, то мы должны понимать, что риск большой по выплате самой заработной платы

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Приостановка деятельности предприятий – это, безусловно, всегда будет чревато тем, что будут экономические потери. Тут даже не стоит что-то объяснять. Мы говорим о том, что сегодня задача у профсоюзов – это было, есть и всегда будет оставаться – смотреть за тем, чтобы вовремя выплачивалась заработная плата, чтобы предприятие работало устойчиво и чтобы предприятие, которое сегодня работает, могло, так сказать, развивать модернизацию свою. Но, если идет остановка предприятия, то мы должны понимать, что риск большой по выплате самой заработной платы. Я вот только за последние дни с более десяти руководителями предприятий разговаривал, и, конечно, наш разговор был вокруг того, что сегодня экономика предприятия не чрезмерная и каких-то огромные, большие запасы или заделы прочности тоже не у каждого предприятия есть. Предприятие должно выпускать продукцию. Предприятие где-то имеет свой рынок, где эту продукцию реализует. И если сегодня есть нарушения каких-то технологических процессов, значит, не выпускается продукция, значит, не выполняются контрактные какие-то обязательства. Это грозит, соответственно, штрафами и потерями рынка, что очень плохо. Потому что сегодня рынки настолько поделены, там настолько все очень тесно, что любой где-то просчет или непоставка и невыполнение контрактов может служить тому, что эти рынки будут просто потеряны.

Сегодня мы, когда обсуждали эту тему с руководителями предприятий, они говорят: ничего личного, уважаемые профсоюзы, уважаемая Федерация профсоюзов Беларуси, но давайте понимать ситуацию очень прагматично. То есть «не будем летать в облаках» практически от всех руководителей звучит. Говорит: у нас, у меня лично есть контракт, у руководителя. В контракте записано, что я обязан обеспечить бесперебойную работу предприятий и организаций. Если я вижу, что у меня происходит остановка предприятия, если есть люди, которые сегодня не хотят работать – уважаемые профсоюзы, мы будем действовать согласно Трудовому кодексу. Любая остановка предприятия всегда абсолютно завершается тем, что садятся за стол переговоров Профсоюзы всегда за диалог. Мы для этого предложили площадку прямого диалога, на многих предприятиях она начала работать. Мы приглашаем на эту площадку всех, у кого есть вопросы – у группы людей, у руководителей. Профсоюзы, мы все говорим о том, что сегодня там надо искать ответы на те вопросы, которые есть. Потому что любая остановка предприятия всегда абсолютно завершается тем, что садятся за стол переговоров. Когда эмоции уходят, мы просим просто руководителей, когда мы все-таки переходим на цивилизованный правильный путь или не идем туда, куда нас толкают, а садимся и обсуждаем. И по многим вопросам мы находим. Мы говорим: наниматели, пожалуйста, надо с пониманием относиться ко всем этим вопросам, и где-то какие-то меры, которые связаны или с увольнением, или с наказанием, все-таки максимально не применять.

Татьяна Рудаковская:

Речь идет людях, которые принимали участие в мирных акциях, правильно? Михаил Орда:

В каких-то мирных акциях. Сегодня, может быть, или на прошлой неделе тоже где-то какая-то приостановка была, или еще что-то. То есть это всегда объективно и где-то взвешенно надо соображать. Но мы говорим, что этим злоупотреблять нельзя. Ни одна семья не останется без внимания. Там, где необходимо, мы эту помощь окажем Еще по одному вопросу тоже хотел сказать. У нас буквально не за горами 1 сентября, которое всегда в нашей стране праздник, когда детки идут в школу и когда мы пытаемся и стараемся где надо и помочь, и поддержать. Мы, профсоюзы всегда, занимались этой работой. У нас «Соберем вместе в школу», «Мы – детям» – там очень много. У каждого профсоюза своя есть акция со своим названием. Но суть одна – что там, где необходимо, всегда профсоюзы помогали и поддерживали детей и те семьи, где надо поддержать. Где-то с учебниками, где-то со школьной формой и так далее. Сегодня мы принимаем такое решение, обращаемся к профсоюзам, чтобы эти кассы взаимопомощи развернули для того, чтобы помочь детям. Мы обязательно эту помощь окажем. По прошлому году это было порядка 5 миллионов рублей. Я думаю, в этой ситуации с пандемией и с тем, что были простои вынужденные в рамках проблемы с пандемией у предприятий, мы, безусловно, поможем по максимуму. Ни одна семья не останется без внимания. Там, где необходимо, мы эту помощь окажем, потому что это наша традиционная работа. Мы всегда это делали и будем это делать.

Если какие-то нужны изменения, значит, их обсуждать. Предлагать, изменять Ну и хотел бы тоже сказать, что нам, белорусам, сегодня ума не занимать, так говорят. Или как сегодня очень многие звонки раздаются и от моих знакомых. Говорят: смотрите, ничего только не сделайте того, что вам навредит в дальнейшем, потому что всегда надо понимать, четко разбираться и спокойно своим умом жить. Я хотел бы, чтобы мы, эту всю ситуацию видя и те противоречия, которые есть, проблемы, сложности – могли спокойно эти вопросы посмотреть. Если какие-то нужны изменения, значит, их обсуждать. Предлагать, изменять. Если сегодня нам что-то нужно добавить – мы должны сказать, что добавить. Но в целом надо всем просто жить своим умом и понимать, что каждый отвечает за эту страну и каждый отвечает за ее судьбу. И здесь надо очень аккуратно действовать, но ничего не ломать и не поддаваться на какие-то провокации или не вестись на какие-то для нас абсолютно невыгодные вещи. Татьяна Рудаковская:

Язык ультиматумов, уличные манифестации, которые переходят потом в беспорядки, все эти забастовки – по сути, это тот арсенал, который пришел к нам, который мы наблюдаем в Европе, в мире. Именно так там трудящиеся отстаивают свои права. Как лидер профсоюзного движения – вот что мы можем сделать, чтобы подобного не допустить? Я говорю: товарищи, ну не надо на этом всем зарабатывать себе политические очки Михаил Орда:

Сегодня мы что видим? Начинается создание каких-то советов, кто во что горазд. Их уже насоздавали столько… Я говорю: товарищи, ну не надо на этом всем зарабатывать себе политические очки, потому что это 100 %, это видно невооруженным глазом – и только сегодня слепой может этого не видеть. Есть уже все работающее и все давно придуманное. У нас есть Национальный совет – там представлены все профсоюзы, которые есть в стране, там представлено правительство, там представлен Союз нанимателей. Это площадка большая. Но самый важный момент – то, о чем мы там договариваемся, по нашему регламенту обязательно к исполнению. Сегодня обратились к нанимателям – они в этом году являются председательствующей стороной – о том, что нам нужно собраться и обсудить ряд острых вопросов, которые возникли у нас и в обществе, и на производстве, и в экономике, и так далее. Мы ожидаем, что в ближайшее время мы соберемся на такой Национальный совет, ну и на многие вопросы мы ответим и многие вопросы обсудим абсолютно открыто.

Татьяна Рудаковская:

Я знаю, что Федерация профсоюзов готова оказать юридическую, психологическую и даже материальную помощь всем, кто оказался сейчас в трудной ситуации в это наше непростое время. Это правда? Сегодня надо разобраться: кто это организовал, для чего это организовал и кто за этим стоит? Михаил Орда:

Мы наблюдали на прошлой неделе – в основном в воскресенье, это 9-го числа, это было 10-го числа – были беспрецедентная эскалация и беспрецедентная агрессия. И надо сказать, что никто вообще не был к этому готов. Ни психологически, многие вообще не понимали. Но это носило очень четкий организованный характер. Если кто-то может сказать мне по-другому – пускай скажет. Так само по себе, так организованно выстроено было вот это все, что происходило на улицах – по сути, это походило на войну или это могло перерасти в войну. Что тут сегодня говорить? Были четкие организаторы, которых видели и которые стояли где-то вдалеке, но полностью руководили этими группами наших людей, нашей молодежи. И сегодня надо разобраться: кто это организовал, для чего это организовал и кто за этим стоит? Но мы очень внимательно за всем смотрим, мы не стоим в стороне ни от чего, потому что организация состоит из трудящихся из людей. Естественно, мы должны быть на острие, так сказать, всех вопросов.

Мы обратились в Министерство внутренних дел, к правоохранительным органам – каждый случай расследовать и объективно рассмотреть Конечно, когда такое происходило, мы сразу сделали обращение: каждый случай рассмотреть, разобрать и расследовать. Мы обратились в Министерство внутренних дел, мы обратились к правоохранительным органам – каждый случай расследовать и объективно рассмотреть. И в воскресенье министр внутренних дел заявил, что в обязательном порядке – и сегодня эта работа ведется – каждый случай будет всесторонне изучен, будет объективно и открыто доложено. Я думаю, в ближайшее время мы услышим об этих всех фактах. В этом своем обращении также сказали о том, что готовы сопровождать юридически эти вопросы. Также мы сказали, что мы будем там, где необходимо, реабилитацию (проводить – прим. ред.) – сегодня в наших санаториях, в наших здравницах профсоюзных уже есть те люди, которые пострадали. И мы сегодня оказываем, где необходимо, психологическую и другую помощь. И, конечно, материальная помощь. Всегда было и есть: там, где необходима какая-то материальная помощь, она оказывается и она есть. Так что мы, еще раз хотел бы подчеркнуть, всегда поступательны в своих действиях. Мы не отсиживаемся в стороне. Частник не церемонится. Не нравится вам – он сворачивает производство и уезжает Татьяна Рудаковская:

Почему расшатывают обстановку именно на госпредприятиях, а не трогают частный сектор? Можно предполагать, что за этим тоже кто-то стоит?

Михаил Орда:

Частник не церемонится. Не нравится вам – он сворачивает производство и уезжает туда, где это производство с удовольствием примут и с удовольствием разместят. У нас государство ведет социальную политику – это сегодня социально-ориентированное государство. Это то, что наш Президент с первого дня своего президентства определил и ни на шаг в сторону не отходил от этого. Конечно, сегодня идет речь (о том, чтобы – прим. ред.) не увольнять. Это всегда были требования Президента: надо давать людям возможность работать, даже если какое-то количество, которое превышает необходимое. Параллельно создавая рабочие места, возможность высвобождения или какие-то смежные производства – перетрудоустраивать и переобучать людей. Именно такая тактика у нашего государства, у нашего Президента. Не бросать человека на произвол судьбы. Все начинается с того, что «ты зеленый, а ты белый» – то есть внести какой-то раздор в общество. Потом подорвать экономику страны. Третье – поставить под сомнение существование самой страны. Скажите, вообще кто-то об этом думает? Кто-то из белорусов вообще этого желает? Нет, но как-то оно идет все: там вот это сказали, это заявление подбросили, повелись. Не надо вестись.