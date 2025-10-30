Арина Соболенко готовится к итоговому турниру ВТА

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко продолжает подготовку к итоговому турниру ВТА. Спортсменка провела тренировочный спарринг с итальянкой Жасмин Паолини, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Девушки попали в одну группу на предстоящих соревнованиях. В их квартете также американки: третья в топе Кори Гауфф, идущая пятой Джессика Пегула. Во второй пульке сыграют Ига Швентек из Польши, представительницы США Аманда Анисимова, Мэдисон Киз, а также Елена Рыбакина из Казахстана.

Российские теннисистки Мирра Андреева и Екатерина Александрова являются запасными. Решающие матчи сезона пройдут с 1 по 8 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Вне зависимости от исхода итогового турнира белоруска завершит год в статусе лидера мирового рейтинга.