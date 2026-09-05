Новости по тегу #Дмитрий Матусевич

Брестская область сегодня, 5 сентября, открыла марафон торжественных мероприятий, посвященных труженикам села.
Чаще всего в Городке сегодня звучал земельный вопрос: от выделения участков в глухих, пустеющих деревнях до выкупа недвижимости для предпринимательской деятельности.
Масштаб работы впечатляет: всего за несколько часов пустующий участок площадью пять гектаров превратится в молодую лесопосадку из 30 тысяч берез и сосен.
Главная цель визита – увидеть, как чувствуют себя предприниматели на местах, есть ли диалог с властью и насколько эффективно выстроена система поддержки бизнеса в регионах.
Органы государственной статистики готовятся отметить юбилей.
«Работа непростая, некоторые блоки для меня придется вспоминать, а что-то – даже изучить», – поделился новый замглавы Администрации Президента.
Президент: «Чтобы голова не закружилась от такой карьеры!»
За награды борются ребята из 27 средних школ Минска.
Холдинг создан чуть более 10 лет назад. Он включает в себя 15 оптовых и промышленных организаций.
В главной библиотеке страны презентовали обновленный Национальный атлас Беларуси. Последняя версия была издана более 20 лет назад. Жизнь меняется, города развиваются, границы смещаются, карты корректируются.
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