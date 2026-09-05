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Новости по тегу #Дмитрий Матусевич

«Дожинки» в Жемчужном! Показываем, как прошел главный праздник аграриев в Брестской области
05 сентября 2026 17:30

«Дожинки» в Жемчужном! Показываем, как прошел главный праздник аграриев в Брестской области

Заместитель главы Администрации Президента провел прием граждан в Городке
26 июня 2026 17:34

Заместитель главы Администрации Президента провел прием граждан в Городке

К масштабному республиканскому субботнику присоединились сотрудники Администрации Президента
18 апреля 2026 11:00

К масштабному республиканскому субботнику присоединились сотрудники Администрации Президента

В фокусе – частный бизнес. Замглавы Администрации Президента посетил Быховский район
29 октября 2025 18:52

В фокусе – частный бизнес. Замглавы Администрации Президента посетил Быховский район

Торжественное собрание в преддверии 105-летия Белстата состоялось в Минске
22 августа 2025 11:03

Торжественное собрание в преддверии 105-летия Белстата состоялось в Минске

Дмитрий Матусевич о своём назначении: я уже начал вносить идеи и предложения
27 марта 2025 18:14

Дмитрий Матусевич о своём назначении: я уже начал вносить идеи и предложения

Лукашенко о новых руководителях в Администрации Президента и Нацбанке: загрузить на всю катушку!
27 марта 2025 17:32

Лукашенко о новых руководителях в Администрации Президента и Нацбанке: загрузить на всю катушку!

Городской турнир по бадминтону стартовал в Минске
26 марта 2025 18:26

Городской турнир по бадминтону стартовал в Минске

Роман Головченко посетил предприятие холдинга «Белресурсы»
01 ноября 2024 13:43

Роман Головченко посетил предприятие холдинга «Белресурсы»

В Минске презентовали обновлённый Национальный атлас Беларуси
26 сентября 2024 17:50

В Минске презентовали обновлённый Национальный атлас Беларуси

Нежинский ГОК должен быть введён в эксплуатацию к 1 июня 2025-го. Как дела обстоят сейчас?
03 мая 2023 07:39

Нежинский ГОК должен быть введён в эксплуатацию к 1 июня 2025-го. Как дела обстоят сейчас?

«Сделали очень много». Как представители Госкомимущества помогают деткам из спецшколы №14?
23 декабря 2022 12:53

«Сделали очень много». Как представители Госкомимущества помогают деткам из спецшколы №14?