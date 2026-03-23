Новости по тегу #Андрей Хмель

А в честь Года белорусской женщины в районе обувной фабрики появится одноименный сквер.
16 июля 1944-го голос Юрия Левитана возвестил, что город очищен от коричневой чумы.
«Без сохранения исторической памяти нет будущего».
Медицинское учреждение разместилось на первом этаже многоквартирного жилого дома.
В адрес всего милицейского коллектива в эти дни от избирателей и гостей нашей страны не раз звучали слова благодарности за обеспечение безопасности.
Качество вошло во все сферы нашей жизни, стало стилем белорусов. Мы гордимся успехами в промышленности, продовольственной сфере, строительстве, здравоохранении. При этом в предстоящие пять лет нам предстоит существенно поднять планку. Этого требует сама жизнь.
Новые автомобили повысят оперативность оказания помощи, а значит, качество оказания медицинских услуг станет еще выше.
09 октября 2026 19:51
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