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Новости по тегу #Андрей Хмель

Город счастливых людей! Гродно признан лидером благоустройства по итогам 2025 года
23 марта 2026 17:39

Город счастливых людей! Гродно признан лидером благоустройства по итогам 2025 года

81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Гродно
16 июля 2025 17:08

81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Гродно

Юбилейная медаль и письмо от Президента! Как ветеранов в Гродно поздравили с годовщиной Великой Победы
06 мая 2025 13:36

Юбилейная медаль и письмо от Президента! Как ветеранов в Гродно поздравили с годовщиной Великой Победы

В молодом микрорайоне Гродно открыли амбулаторию – она будет обслуживать 12 тысяч человек
03 мая 2025 14:25

В молодом микрорайоне Гродно открыли амбулаторию – она будет обслуживать 12 тысяч человек

Кубраков: таких спокойных избирательных кампаний в Беларуси ещё не было
27 января 2025 04:17

Кубраков: таких спокойных избирательных кампаний в Беларуси ещё не было

Лукашенко потребовал идеальный порядок в стране! Какие задачи стоят перед Беларусью на ближайшие годы?
17 января 2025 18:18

Лукашенко потребовал идеальный порядок в стране! Какие задачи стоят перед Беларусью на ближайшие годы?

Автопарк медучреждений Гродно пополнился 11 автомобилями
02 января 2025 10:34

Автопарк медучреждений Гродно пополнился 11 автомобилями

В Гродно образован 31-й избирательный округ по выборам депутатов городского совета
24 октября 2023 16:59

В Гродно образован 31-й избирательный округ по выборам депутатов городского совета

Из разваленного завода в досуговый комплекс. Какие планы у инвесторов на пивоваренный завод в Гродно?
31 августа 2023 17:36

Из разваленного завода в досуговый комплекс. Какие планы у инвесторов на пивоваренный завод в Гродно?

Андрей Хмель о планах на Гродно: «Президент поставил задачу – в первую очередь работать с кадрами»
30 мая 2023 17:49

Андрей Хмель о планах на Гродно: «Президент поставил задачу – в первую очередь работать с кадрами»

Мэр Гродно: глава государства попросил не бояться принимать решения, действовать смело
30 мая 2023 14:13

Мэр Гродно: глава государства попросил не бояться принимать решения, действовать смело

Министр ЖКХ стал мэром Гродно. Какие кадровые решения принял Лукашенко?
30 мая 2023 11:31

Министр ЖКХ стал мэром Гродно. Какие кадровые решения принял Лукашенко?