Минск примет международный турнир по гандболу. Сильнейших определят национальные сборные Беларуси, России и Ирака. Хозяева будут представлены двумя командами, в первой – спортсмены с именем, во второй – молодые ребята, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В течение трех дней на «Чижовка-Арене» будет жарко, ведь национальные команды – это совершенно другой уровень. В первый соревновательный день Россия проэкзаменует команду Ирака, а во втором поединке дня сойдутся две отечественные дружины, «Беларусь» и «Беларусь-2».

Последних собирал Олег Шарейко, а в помощниках на тренерском мостике у него известные всем Борис Пуховский и Иван Мороз. Кажется, совсем недавно эти парни бились плечо в плечо за чемпионство страны в родном СКА, теперь их подопечные должны выходить на международную арену. Задача перед командой непростая, но с учетом, что парни владеют в совершенстве искусством гандбола, все может быть.