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Новости по тегу #Юрий Караев

Шествие хлеборобов и огромные караваи – яркие моменты областных «Дожинок» в Кореличах
27 сентября 2026 17:16

Шествие хлеборобов и огромные караваи – яркие моменты областных «Дожинок» в Кореличах

Столинский и Жабинковский районы первыми в Беларуси завершили уборку зерновых и зернобобовых культур
06 августа 2026 07:44

Столинский и Жабинковский районы первыми в Беларуси завершили уборку зерновых и зернобобовых культур

Гродненская область бьет рекорды по посещаемости – Караев
03 августа 2026 18:17

Гродненская область бьет рекорды по посещаемости – Караев

«На взвод мы их набрали» – Караев о первых кандидатах в армию среди «нерадивых тружеников»
03 августа 2026 16:49

«На взвод мы их набрали» – Караев о первых кандидатах в армию среди «нерадивых тружеников»

Юрий Караев доложил Президенту, как Гродно справляется с последствиями стихии
03 августа 2026 14:00

Юрий Караев доложил Президенту, как Гродно справляется с последствиями стихии

«Уборка озимого ячменя практически завершена». Караев – о ходе уборочной в Гродненской области
21 июля 2026 18:14

«Уборка озимого ячменя практически завершена». Караев – о ходе уборочной в Гродненской области

Герой жатвы! Первый комбайнер-тысячник определился на Гродненщине
16 июля 2026 10:51

Герой жатвы! Первый комбайнер-тысячник определился на Гродненщине

Заключены десятки соглашений! Подводим итоги III Форума регионов Беларуси и Узбекистана
08 июля 2026 17:53

Заключены десятки соглашений! Подводим итоги III Форума регионов Беларуси и Узбекистана

Праздник мира и согласия! Как проходит XV Фестиваль национальных культур в Гродно
05 июня 2026 14:08

Праздник мира и согласия! Как проходит XV Фестиваль национальных культур в Гродно

Знамя Победы подняли над драматическим театром в Гродно
09 мая 2026 08:06

Знамя Победы подняли над драматическим театром в Гродно

«Минская лыжня» в «Раубичах» собрала более 200 участников – отобрали самые яркие моменты праздника
07 марта 2026 18:09

«Минская лыжня» в «Раубичах» собрала более 200 участников – отобрали самые яркие моменты праздника

Курс на переоснащение! Как предприятие в Гродно осваивает выпуск новой продукции?
27 февраля 2026 18:02

Курс на переоснащение! Как предприятие в Гродно осваивает выпуск новой продукции?