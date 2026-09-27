Новости по тегу #Юрий Караев

Кореличи на один день превратились в одну большую праздничную локацию. Было и яркое шествие передовиков, и огромные караваи из зерна нового урожая, и, конечно, заслуженные награды. Гродненская область традиционно держит высокую планку, и Кореличский район в числе лидеров.
Собрано свыше 160 тысяч тонн урожая. Цифра больше прошлогодней, как и показатель средней урожайности.
Юрий Караев доложил Президенту о развитии инфраструктуры в Гродно.
Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева.
Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева.
Генерал-губернатор к уборочной готов. Замечания госконтроля учтены. Сроки уборки не затянуты.
В ходе уборочной кампании Александр Богданович из СПК «Озеры» раньше других намолотил более тысячи тонн озимого ячменя.
Встречу лидеров предварял III Форум регионов Беларуси и Узбекистана. За три дня его работы были заключены десятки соглашений, а общий объем достигнутых инвестиционных и торговых договоренностей предварительно оценивается в 1,7 миллиардов долларов.
Официальное открытие масштабного праздника ожидаем вечером, но в течение дня уже проходят различные мероприятия.
Полотно – точная копия исторического Знамени Победы, которое в 1945-м водрузили над Рейхстагом в Берлине.
Причем на трассе сегодня не профессиональные спортсмены, а люди самых разных профессий – те, кто просто любит спорт и готов доказать: азарт соревнований не зависит от должности.
Сейчас завершаются предварительные испытания по выпуску изделий для двигателей автомобилей группы ГАЗ.
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