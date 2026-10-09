Новости по тегу #Юрий Селиверстов

Новый кластер будет заниматься реализацией машин, техническим обслуживанием и ремонтом. Проект называют важным шагом для расширения сотрудничества с регионом.
За два дня проект, посвященный мирным жителям, погибшим от рук фашистов, увидели около 8 000 петербуржцев.
На престижной международной площадке обсуждают кардинальную перезагрузку торговых путей, создание альтернативных финансовых систем и запуск нового инвестиционного цикла во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Как и в Беларуси, здесь создают комфортную инфраструктуру для жизни в сельской местности, есть намерение использовать опыт нашей страны.
Белорусская техника укрепляет позиции на российском рынке.
Даже в условиях острой борьбы за сферы влияния на международной арене Беларусь и Россия сохраняют общий курс на созидательное развитие в интересах народов.
Об этом заявил посол Беларуси в России в ходе посольского круглого стола по проблематике украинского кризиса с призывом скорейшего дипломатического урегулирования конфликта в Восточной Европе.
21 июня он прибудет в Брест, откуда начался отсчет событий в июне 41-го. Молодежь примет участие в памятных мероприятиях у стен легендарной цитадели.
В регионе заинтересованы белорусским опытом в лесном хозяйстве – по примеру нашей страны намерены запустить новую программу по наведению порядка в зеленом массиве.
На витринах представлен широкий ассортимент отечественных товаров: от молочных и мясных изделий до напитков и сладостей. И все это – в крупнейшем гипермаркете Санкт-Петербурга.
Кроме этого, производители двух стран имеют доступ к программам с господдержкой. А для защиты пространства от контрафакта из-за рубежа будет работать единый технический комитет.
Достигнутые показатели позволяют ставить новые смелые цели. Так, по итогу 2026 года есть все предпосылки, чтобы выйти на товарооборот в 70 миллиардов долларов.
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