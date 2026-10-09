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Новости по тегу #Юрий Селиверстов

В Магаданской области открылся мультибрендовый центр белорусской техники
09 октября 2026 06:04

В Магаданской области открылся мультибрендовый центр белорусской техники

На примере этого концерта можно понять, насколько мы близки – Селиверстов о реквиеме «Каждый третий»
10 сентября 2026 05:52

На примере этого концерта можно понять, насколько мы близки – Селиверстов о реквиеме «Каждый третий»

Центр притяжения для мирового бизнес-сообщества! С какими инициативами выступила Беларусь на ВЭФ?
03 сентября 2026 17:44

Центр притяжения для мирового бизнес-сообщества! С какими инициативами выступила Беларусь на ВЭФ?

От мобильных ФАПов до глубоководного порта – Беларусь и Калмыкия углубляют сотрудничество
26 августа 2026 17:51

От мобильных ФАПов до глубоководного порта – Беларусь и Калмыкия углубляют сотрудничество

В Воронежской области открылся мультибрендовый центр белорусской техники
24 июля 2026 16:58

В Воронежской области открылся мультибрендовый центр белорусской техники

Положительная динамика в сотрудничестве Беларуси и России отмечается по всем направлениям – Селиверстов
20 июля 2026 06:42

Положительная динамика в сотрудничестве Беларуси и России отмечается по всем направлениям – Селиверстов

Беларусь ожидает безотлагательного и ответственного расследования атаки на автобус в Брянской области
23 июня 2026 10:57

Беларусь ожидает безотлагательного и ответственного расследования атаки на автобус в Брянской области

Новый сезон «Поезда Памяти»: около 200 школьников отправились в масштабное путешествие из Москвы
21 июня 2026 08:09

Новый сезон «Поезда Памяти»: около 200 школьников отправились в масштабное путешествие из Москвы

Белорусская делегация на ПМЭФ обсудила совместные проекты с Ленинградской областью
05 июня 2026 13:49

Белорусская делегация на ПМЭФ обсудила совместные проекты с Ленинградской областью

Новое отечественное мультибрендовое торговое пространство открылось в Санкт-Петербурге
05 июня 2026 06:00

Новое отечественное мультибрендовое торговое пространство открылось в Санкт-Петербурге

Товары совместного производства Беларуси и России получат статус «Союзного»
04 июня 2026 16:49

Товары совместного производства Беларуси и России получат статус «Союзного»

Беларусь и Россия установили новый рекорд в торговле товарами и услугами – Селиверстов
04 июня 2026 13:43

Беларусь и Россия установили новый рекорд в торговле товарами и услугами – Селиверстов