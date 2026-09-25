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Новости по тегу #Николай Снопков

Снопков оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в связи с гибелью военных
25 сентября 2026 16:54

Снопков оставил запись в книге соболезнований в посольстве Казахстана в связи с гибелью военных

Снопков: Беларуси и Китаю нужно переводить накопленный политический капитал в конкретные проекты
11 сентября 2026 17:28

Снопков: Беларуси и Китаю нужно переводить накопленный политический капитал в конкретные проекты

Лукашенко: «Бояться этого не надо». Что изменится в сфере лицензирования?
10 сентября 2026 17:55

Лукашенко: «Бояться этого не надо». Что изменится в сфере лицензирования?

В Национальном детском технопарке прошла экспертная встреча Летней школы молодого аналитика
25 августа 2026 06:54

В Национальном детском технопарке прошла экспертная встреча Летней школы молодого аналитика

Вектор на дальнюю дугу! Александр Лукашенко потребовал ускорить проекты от Китая до Африки
24 июля 2026 18:07

Вектор на дальнюю дугу! Александр Лукашенко потребовал ускорить проекты от Китая до Африки

Снопков: не нужно страдать глобализмом, нужен конкретный результат
24 июля 2026 13:53

Снопков: не нужно страдать глобализмом, нужен конкретный результат

Первый Форум регионов Беларуси и Китая стартовал в Ланьчжоу
01 июля 2026 13:43

Первый Форум регионов Беларуси и Китая стартовал в Ланьчжоу

Снопков провел встречу с Зампредседателя КНР
06 июня 2026 16:49

Снопков провел встречу с Зампредседателя КНР

Беларусь и Китай планируют проводить межрегиональные форумы ежегодно
19 мая 2026 10:45

Беларусь и Китай планируют проводить межрегиональные форумы ежегодно

Снопков рассказал, как продолжат развивать регионы в Беларуси по принципу «Один район – один проект»
30 апреля 2026 17:35

Снопков рассказал, как продолжат развивать регионы в Беларуси по принципу «Один район – один проект»

Лукашенко: контроль за ценами должен быть жёстким, а их формирование – справедливым
17 февраля 2026 18:33

Лукашенко: контроль за ценами должен быть жёстким, а их формирование – справедливым

Снопков представил коллективу администрации «Великого камня» нового руководителя
10 февраля 2026 11:01

Снопков представил коллективу администрации «Великого камня» нового руководителя