Новости по тегу #Николай Снопков

От имени правительства Беларуси он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, их сослуживцам и всему казахстанскому народу.
Сотрудничество Минска и Пекина строится на принципах всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. А еще – это пример того, как, несмотря на расстояния, можно выстраивать доверительную дружбу. И она будет только крепче.
Закон о лицензировании работает с 2023 года. На сегодня правила игры определены по 38 видам деятельности. Расширять этот перечень не планируют, а вот вносить изменения внутри хотят.
Первый заместитель премьер‑министра Николай Снопков обсудил с более чем сотней участников из Беларуси, России и Китая ключевой вопрос: что важнее – объем знаний или умение превращать их в работающие решения?
Глава государства потребовал убрать внутренние барьеры, которые заметно тормозят уже принятые решения.
Для успешного освоения рынков, особенно стран дальней дуги, необходима кооперация, вынос финишного производства ближе к потребителям, создание на месте своих или совместных объектов логистики и производств.
Он собрал более 270 участников из 23 регионов Китая, а также представителей всех областей Беларуси и Минска.
Борт из Пекина встречали в Национальном аэропорту Минск.
Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков во время встречи с заместителем губернатора провинции Ганьсу Ван Бином.
Первый вице-премьер рассказал, к чему пришли, напомнив, что один проект для одного района уже не сильно рабочая схема, и тем, кто готов предлагать реализовывать больше, готовы дать свободу и приятную финансовую компенсацию.
«Помидоры подорожали на 111 % в январе, огурцы – 106,6 %, даже соль –105,3% подорожания».
Ранее Татьяна Харлап занимала должность генерального консула в Специальном административном районе Гонконг. С индустриальным парком хорошо знакома.
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