Новости по тегу #Роман Головченко

В приоритете – стабильная работа предприятий, масштабная модернизация производств и расширение торговли с нашими ключевыми партнерами: от России до стран дальней дуги.
Банковская система окажет мощную поддержку реальному сектору: объемы инвестиционного кредитования вырастут минимум на 13%.
В повестке – текущая экономическая ситуация и итоги работы банковских систем в первом полугодии 2026 года, а также прогнозы развития экономик и денежно-кредитной сферы двух стран на следующий год.
Задача нововведений – стимулировать инвестиционную активность и поддержать отечественных производителей.
Документ утвердили по итогам 30-го заседания Консультационного совета по валютной политике центробанков Союза.
Решение принято на заседании правления Национального банка.
В стране отмечается стабильная работа банковской системы. Идет наращивание долгосрочной ресурсной базы. Спрос на кредиты со стороны населения и экономики – удовлетворяется в полном объеме.
Белорусские криптобанки будут работать с порядком 25 видов цифровых валют.
Стороны отметили высокий темп развития двусторонних отношений и охват практически всех сфер – от политической координации до конкретных торгово-экономических проектов.
«Путь для этого один – это жестко и бескомпромиссно отстаивать позицию о необходимости сохранения исторической правды».
«Аналитики прогнозируют, что спрос на энергоресурсы в мире будет только возрастать», – отметил руководитель Нацбанка.
Роман Головченко в разговоре с журналистами рассказал о ситуации на валютном рынке и резервах.
11 октября 2026 17:28
11 октября 2026 17:10
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57
11 октября 2026 16:55
11 октября 2026 16:50
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56