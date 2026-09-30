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Новости по тегу #Роман Головченко

Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Что в приоритете?
30 сентября 2026 17:37

Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Что в приоритете?

Международные резервные активы Беларуси составят не менее 12,8 млрд долларов
30 сентября 2026 14:33

Международные резервные активы Беларуси составят не менее 12,8 млрд долларов

Заседание Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России прошло на Алтае
04 сентября 2026 05:53

Заседание Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России прошло на Алтае

Новые возможности для кредитования! Нацбанк снизит расчетные величины стандартного риска
30 июля 2026 11:24

Новые возможности для кредитования! Нацбанк снизит расчетные величины стандартного риска

Меморандум о сотрудничестве по развитию цифровых финансовых инфраструктур стран ЕАЭС подписали в Бишкеке
13 июля 2026 06:40

Меморандум о сотрудничестве по развитию цифровых финансовых инфраструктур стран ЕАЭС подписали в Бишкеке

Нацбанк Беларуси снижает с 1 июня ставку рефинансирования до 9,25%
20 мая 2026 10:36

Нацбанк Беларуси снижает с 1 июня ставку рефинансирования до 9,25%

В Нацбанке подвели итоги реализации денежно-кредитной политики
07 мая 2026 11:41

В Нацбанке подвели итоги реализации денежно-кредитной политики

Какие цифровые валюты будут использовать криптобанки, рассказали в Нацбанке
10 апреля 2026 16:58

Какие цифровые валюты будут использовать криптобанки, рассказали в Нацбанке

Глава Нацбанка Беларуси встретился с представителем Оманского инвестагентства
09 апреля 2026 16:59

Глава Нацбанка Беларуси встретился с представителем Оманского инвестагентства

Головченко: места национальной трагедии не должны превращаться в локации в туристических приложениях
22 марта 2026 11:14

Головченко: места национальной трагедии не должны превращаться в локации в туристических приложениях

Головченко предложил выгодные условия для инвесторов дата-центров в Беларуси
10 марта 2026 16:48

Головченко предложил выгодные условия для инвесторов дата-центров в Беларуси

Головченко: финансовая система Беларуси чувствует себя неплохо
10 марта 2026 13:37

Головченко: финансовая система Беларуси чувствует себя неплохо