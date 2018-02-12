Детский спорт в Беларуси: «Что происходит»

Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».
Наталья Цилинская: «Родители, не освобождайте детей от физкультуры. Даже, если у них есть проблема со здоровьем»
Николай Мирный рассказал о здоровье Максима после слухов о завершении карьеры
Светлана Парамыгина: «Я не одарена какими-то уникальными физическими данными. Благодаря родителям впитала способность учиться»
Екатерина Галкина: «Большой спорт всегда за гранью физических возможностей. Наш вид спорта очень травматичный»
Николай Мирный: «Из троллейбусов люди смотрят на нас. Мы – дождь или снег – бежим с ним»
Валентина Цыбульская: «Есть у меня ученик из неблагополучной семьи. И я покупаю ему обувь спортивную, потому что по-другому нельзя»
Екатерина Галкина: «Я – единственная в семье, кто занимается большим спортом. Это было моё желание. Меня не заставляли»
Кирилл Шимко: «Сегодня ценности иные. «Горящих» детей, которые хотят стать олимпийскими чемпионами, наверное, нет»
Дмитрий Шевцов: «Без медицины, я считаю, ни один спортсмен не может взойти на пьедестал»
Вадим Сашурин: спорт учит ухаживать за собой, уроков физкультуры в школе должно быть больше
Дочка Сашурина на «Снежном снайпере»: «Приходит на первый рубеж – винтовка не заряжена. Минуту простояла. Не отобралась»
Николай Мирный: «Жалею о том, что сделал из Максима, если не инвалида, то очень-очень больного человека»
Сергей Иванович о спорте: «Дети должны заниматься бесплатно»
«Ни врачи, ни учителя не заставят ребёнка заниматься спортом, если мама и папа сидят на диване, смотрят телевизор и пьют пиво»
Николай Мирный: «Если я увижу хорошего ребёнка, он у меня будет бесплатно заниматься»
Наталья Цилинская: «В Fed Cup играют 4 девчонки. А теннисных секций по Минску только – миллиард»
Наталья Цилинская: «Я детей не останавливаю. Пусть бегают, разносят квартиру, крушат мебель. Пускай двигаются»
Парамыгина предложила снять белорусскую версию «Движения вверх»: «История Домрачевой и Бьорндалена заслуживает того, чтобы вынести на экраны»
Как Сашурин дочь на биатлон отдавал: «Грязь, переодеваться негде – прямо на траве, в этой же грязи. Тренер одет крайне неопрятно»
Вадим Сашурин: «Домрачева – не продукт Беларуси изначально»
Цилинская: «Давайте больше показывать по ТВ виды спорта. Пока люди не начнут видеть это, они не будут этим болеть»