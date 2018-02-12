Прямой эфир

Детский спорт в Беларуси: «Что происходит»

12 февраля 2018 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Наталья Цилинская: «Родители, не освобождайте детей от физкультуры. Даже, если у них есть проблема со здоровьем»

Николай Мирный рассказал о здоровье Максима после слухов о завершении карьеры

Светлана Парамыгина: «Я не одарена какими-то уникальными физическими данными. Благодаря родителям впитала способность учиться»

Екатерина Галкина: «Большой спорт всегда за гранью физических возможностей. Наш вид спорта очень травматичный»

Николай Мирный: «Из троллейбусов люди смотрят на нас. Мы – дождь или снег – бежим с ним»

Валентина Цыбульская: «Есть у меня ученик из неблагополучной семьи. И я покупаю ему обувь спортивную, потому что по-другому нельзя»

Екатерина Галкина: «Я – единственная в семье, кто занимается большим спортом. Это было моё желание. Меня не заставляли»

Кирилл Шимко: «Сегодня ценности иные. «Горящих» детей, которые хотят стать олимпийскими чемпионами, наверное, нет»

Дмитрий Шевцов: «Без медицины, я считаю, ни один спортсмен не может взойти на пьедестал»

Вадим Сашурин: спорт учит ухаживать за собой, уроков физкультуры в школе должно быть больше

Дочка Сашурина на «Снежном снайпере»: «Приходит на первый рубеж – винтовка не заряжена. Минуту простояла. Не отобралась»

Николай Мирный: «Жалею о том, что сделал из Максима, если не инвалида, то очень-очень больного человека»

Сергей Иванович о спорте: «Дети должны заниматься бесплатно»

«Ни врачи, ни учителя не заставят ребёнка заниматься спортом, если мама и папа сидят на диване, смотрят телевизор и пьют пиво»

Николай Мирный: «Если я увижу хорошего ребёнка, он у меня будет бесплатно заниматься»

Наталья Цилинская: «В Fed Cup играют 4 девчонки. А теннисных секций по Минску только – миллиард»

Наталья Цилинская: «Я детей не останавливаю. Пусть бегают, разносят квартиру, крушат мебель. Пускай двигаются»

Парамыгина предложила снять белорусскую версию «Движения вверх»: «История Домрачевой и Бьорндалена заслуживает того, чтобы вынести на экраны»

Как Сашурин дочь на биатлон отдавал: «Грязь, переодеваться негде – прямо на траве, в этой же грязи. Тренер одет крайне неопрятно»

Вадим Сашурин: «Домрачева – не продукт Беларуси изначально»

Цилинская: «Давайте больше показывать по ТВ виды спорта. Пока люди не начнут видеть это, они не будут этим болеть»

# Белорусские спортсмены # Наталья Цилинская # Дмитрий Шевцов # Екатерина Галкина

Другие новости рубрики

Все новости
Лихтарович: «Баскетболистки турецкой команды всегда были быстрыми и агрессивно играли». Почему проиграла сборная Беларуси?
12 февраля 2018 13:16

Лихтарович: «Баскетболистки турецкой команды всегда были быстрыми и агрессивно играли». Почему проиграла сборная Беларуси?

«Жизнь на этом не заканчивается». Домрачева о 37 месте в индивидуальной гонке на ОИ
12 февраля 2018 13:15

«Жизнь на этом не заканчивается». Домрачева о 37 месте в индивидуальной гонке на ОИ

Серебро в Пхёнчхане. Российские фигуристы показали фото с олимпийского пьедестала
12 февраля 2018 12:42

Серебро в Пхёнчхане. Российские фигуристы показали фото с олимпийского пьедестала