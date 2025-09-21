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Более 500 спортсменов из 22 стран! Как прошёл Кубок мира по кикбоксингу WKF в «Стайках»?

21 сентября 2025 18:57
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В спортивном комплексе «Стайки» четыре дня проходил Кубок мира по кикбоксингу версии WKF. В Белорусь прибыло более 500 бойцов из 22 стран. В рамках форума был проведен профессиональный поединок между нашим соотечественником Виктором Нечитайло и японским бойцом Катасима, где победа досталась белорусу.

Более 500 спортсменов из 22 стран! Как прошёл Кубок мира по кикбоксингу WKF в «Стайках»?-2

Сергей Хмельков, директор Европейской федерации кикбоксинга (WKF):
Не так много международных стартов в нашей стране проходило. А самое важное, то количество стран, которые мы пригласили, дает надежду, что мы будем развиваться и показывать, что наша страна абсолютно открыта для любых международных мероприятий, для любого общения, в любых форматах. Мы показали не только возможности спортивные, они всегда у нас были, у нас очень много высококлассных спортивных объектов многофункциональных, мы показали еще и доброту наших людей, мы показали красоту нашей страны. 

# Кикбоксинг # Сергей Хмельков # Спортивные соревнования

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