Как Сашурин дочь на биатлон отдавал: «Грязь, переодеваться негде – прямо на траве, в этой же грязи. Тренер одет крайне неопрятно»

Новости Беларуси. Как привить ребёнку любовь к спорту, обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Вадим Сашурин, трёхкратный чемпион мира по биатлону, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, тренер по физической подготовке гандбольного клуба «СКА-Минск»:

В прошлом году я решил, всё-таки – младшая согласилась заняться биатлоном, хотя я хотел, чтобы она сама это решение приняла. У неё в классе девчонка занималась. Я всю изучил конъюнктуру рынка этого, нашёл одну секцию. Не буду говорить, где это находится. Мы, когда с женой и с ребёнком пришли туда, представьте себе – грязь, трасса беговая, роллерки, как таковой нет, стрельбище – 10 метров, только пневматика, переодеваться негде – прямо на траве, здесь, в этой же грязи. Тренер одет – не буду фамилию называть – крайне неопрятно, не знаю, какая зарплата у этого тренера, если он не в состоянии себе даже элементарно ни обувь, ни костюм купить.

Картина грустная, на самом деле.

Или другая ситуация – не прошло и 2 месяцев, решили отдать сначала на лыжные гонки. Пришли, уже более-менее всё по-взрослому было. Сразу, первая тренировка – ребёнка моего поставили на роллеры. Через 20 минут она упала и разбила оба колена. Тренера даже не заметили, что она разбила колени, приходит домой в слезах. Естественно, я не ругал никого, разборок никаких не устраивали. Она говорит: «Я больше не пойду». Две ситуации с разницей буквально в пару месяцев.