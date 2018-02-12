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Екатерина Галкина: «Большой спорт всегда за гранью физических возможностей. Наш вид спорта очень травматичный»

12 февраля 2018 16:04
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Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Екатерина, Вы говорили о том, что без врачей достижений в спорте современном невозможны. Нужна врачебная помощь.

Екатерина Галкина, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, призёр чемпионатов мира и Европы:
Да, это верно.

Егор Хрусталёв:
То есть, по Вашему мнению, здоровый ребёнок, девочка, которая могла бы себя проявлять хорошо в профессиональном спорте, фактически даже не может без врачебной помощи стать профессионалом?

Екатерина Галкина:
Конечно, большой спорт всегда за гранью физических возможностей, тем более, в наше время. Поэтому всегда в нашем виде спорта… Он очень травматичный.

И, в основном, это связано с суставами.

Всегда надо поддерживать состояние. Потому что со временем, уже в 20 лет, такой молодой вид спорта – в 24 заканчиваем, в 20 лет у всех уже что-то болит. Даже сейчас, в 15 лет у детей уже болят спины. У них сколиозы, грыжи, протрузии и так далее.

Детский спорт в Беларуси: «Что происходит»

# Белорусские спортсмены # Екатерина Галкина

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