Екатерина Галкина: «Большой спорт всегда за гранью физических возможностей. Наш вид спорта очень травматичный»

Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».
Егор Хрусталёв, ведущий:
Екатерина, Вы говорили о том, что без врачей достижений в спорте современном невозможны. Нужна врачебная помощь.
Екатерина Галкина, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике, призёр чемпионатов мира и Европы:
Да, это верно.
Егор Хрусталёв:
То есть, по Вашему мнению, здоровый ребёнок, девочка, которая могла бы себя проявлять хорошо в профессиональном спорте, фактически даже не может без врачебной помощи стать профессионалом?
Екатерина Галкина:
Конечно, большой спорт всегда за гранью физических возможностей, тем более, в наше время. Поэтому всегда в нашем виде спорта… Он очень травматичный.
И, в основном, это связано с суставами.
Всегда надо поддерживать состояние. Потому что со временем, уже в 20 лет, такой молодой вид спорта – в 24 заканчиваем, в 20 лет у всех уже что-то болит. Даже сейчас, в 15 лет у детей уже болят спины. У них сколиозы, грыжи, протрузии и так далее.