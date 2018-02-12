Дмитрий Шевцов: «Без медицины, я считаю, ни один спортсмен не может взойти на пьедестал»

Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской ассоциации врачей:

Спорт высоких достижений – это уже не хобби.

Это – профессия, где люди, естественно, отдают своё здоровье, в том числе.

Как и в любой другой профессии. И, безусловно, без медицины, я считаю, ни один спортсмен не может взойти на пьедестал. Потому что врач отслеживает его рацион, питание, в случае заболеваний его поддерживает – растяжений, ушибов. Это – тот человек, который идёт рядом за ним постепенно и помогает. Команда работает над этим спортсменом.