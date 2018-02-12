Прямой эфир

Дмитрий Шевцов: «Без медицины, я считаю, ни один спортсмен не может взойти на пьедестал»

12 февраля 2018 17:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской ассоциации врачей:
Спорт высоких достижений – это уже не хобби.

Это – профессия, где люди, естественно, отдают своё здоровье, в том числе.

Как и в любой другой профессии. И, безусловно, без медицины, я считаю, ни один спортсмен не может взойти на пьедестал. Потому что врач отслеживает его рацион, питание, в случае заболеваний его поддерживает – растяжений, ушибов. Это – тот человек, который идёт рядом за ним постепенно и помогает. Команда работает над этим спортсменом.

Детский спорт в Беларуси: «Что происходит»

# Белорусские спортсмены # Дмитрий Шевцов

Другие новости рубрики

Все новости
37 строчка в итоговой таблице – результат, который стал неожиданностью даже для самой Домрачевой. Репортаж из Пхёнчхана
12 февраля 2018 17:33

37 строчка в итоговой таблице – результат, который стал неожиданностью даже для самой Домрачевой. Репортаж из Пхёнчхана

Не последнюю роль в распределении олимпийских медалей 12 февраля сыграла погода. Что происходит в Пхёнчхане
12 февраля 2018 17:26

Не последнюю роль в распределении олимпийских медалей 12 февраля сыграла погода. Что происходит в Пхёнчхане

Кирилл Шимко: «Сегодня ценности иные. «Горящих» детей, которые хотят стать олимпийскими чемпионами, наверное, нет»
12 февраля 2018 17:07

Кирилл Шимко: «Сегодня ценности иные. «Горящих» детей, которые хотят стать олимпийскими чемпионами, наверное, нет»