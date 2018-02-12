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Кирилл Шимко: «Сегодня ценности иные. «Горящих» детей, которые хотят стать олимпийскими чемпионами, наверное, нет»

12 февраля 2018 17:07
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Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Кирилл Шимко, мастер силового экстрима, рекордсмен «Книги рекордов Гиннесса»:
Если говорить о спорте высших достижений, то, на сегодняшний день, это – соревнования лабораторий, по сути дела, стран мира. Потому что спорт высших достижений без этого, попросту невозможен.

Егор Хрусталёв:
Спорт высших достижений и здоровье – абсолютно разные вещи?

Кирилл Шимко:
Совершенно верно. Однозначно. Поэтому, говоря о детях, том, насколько они здоровы – есть определённая статистика. Другое дело, что увлечь детей, сделать модным и престижным стать здоровым, сильным, выносливым...

То есть, на сегодняшний день, ценности иные.

Если посмотреть вокруг, спорт не находит в себе такого отражения. И «горящих» детей, которые хотят стать прямо олимпийскими чемпионами, наверное, нет.

Детский спорт в Беларуси: «Что происходит»

# Белорусские спортсмены

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