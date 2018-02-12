Кирилл Шимко: «Сегодня ценности иные. «Горящих» детей, которые хотят стать олимпийскими чемпионами, наверное, нет»

Новости Беларуси. Развитие спорта в Беларуси обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Кирилл Шимко, мастер силового экстрима, рекордсмен «Книги рекордов Гиннесса»:

Если говорить о спорте высших достижений, то, на сегодняшний день, это – соревнования лабораторий, по сути дела, стран мира. Потому что спорт высших достижений без этого, попросту невозможен.

Егор Хрусталёв:

Спорт высших достижений и здоровье – абсолютно разные вещи?

Кирилл Шимко:

Совершенно верно. Однозначно. Поэтому, говоря о детях, том, насколько они здоровы – есть определённая статистика. Другое дело, что увлечь детей, сделать модным и престижным стать здоровым, сильным, выносливым...

То есть, на сегодняшний день, ценности иные.

Если посмотреть вокруг, спорт не находит в себе такого отражения. И «горящих» детей, которые хотят стать прямо олимпийскими чемпионами, наверное, нет.